Procurorul general acuza presiunile presei in Justitie. CNA anunta ca schimba Codul audiovizualului

Consiliul National al Audiovizualului a anuntat, intr-un raspuns oferit procurorului general Augustin Lazar, la adresa in care acesta semnala "presiuni" de la o parte a mass-media, ca a decis deja modificarea Codului audiovizualului.

Consiliul a transmis ca pe 14 februarie a votat o decizie pentru modificarea Codului audiovizualului.

Reactia vine dupa ce procurorul general a transmis o adresa in care semnala "presiuni" de la o parte a mass-media, care "depasesc limitele unor critici acceptabile intr-o societate democratica" fata de institutiile ce alcatuiesc autoritatea judecatoreasca.

CNA mentioneaza ca nu are drept de initiativa legislativa, motiv pentru care, din toamna anului trecut, s-a inceput procedura de modificare a Codului de reglementare a continutului audiovizual, in special in privinta capitolelor care tin de "Asigurarea informarii corecte si a pluralismului", "Protectia demnitatii umane si a dreptului la propria imagine", "Dreptul la replica si rectificare".

Citeste si Televiziunea a ajuns instrument de manipulare si santaj. De ce nu face CNA mai multe si mai repede?

"In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, CNA a supus consultarii publice Proiectul de decizie privind modificarea si completarea Codului de reglementare a continutului audiovizual, dupa ce acesta a fost votat in sedinta publica din 20.09.2016.

Ads

Observatiile si modificarile primite au fost discutate si analizate in sedinte publice la care au participat radiodifuzorii si reprezentantii organismelor care au facut propuneri. (...) In sedinta publica din data de 14.02.2017, Consiliul a votat, in unanimitate, Decizia nr. 63, documentul fiind transmis, spre publicare, la Monitorul Oficial", se precizeaza in raspunsul CNA catre procurorul general al Romaniei.

Forul audiovizual a decis sa transmita CSM Decizia 63 pentru modificarea si completarea Codului audiovizualului, urmand ca in cazul in care CSM va face propuneri sau observatii acestea sa fie din nou supuse atentiei Consiliului.

"Tinand cont de numarul mare de subiecte ce trebuiau supuse atentiei Consiliului la inceputul acestui an, membrii CNA au decis sa se intruneasca in sedinte publice de trei ori pe saptamana.

In sedinte au fost analizate, printre altele, rapoartele intocmite de Directia Monitorizare si Directia Control si Digitalizare, ca urmare a reclamatiilor primite si a autosesizarii membrilor Consiliului si in cazul in care au fost constatate incalcari ale legislatiei audiovizualului, radiodifuzorii au fost sanctionati", releva raspunsul CNA.

La inceputul lunii februarie, CNA a primit o adresa semnata de procurorul general care arata ca "se inregistreaza numeroase cazuri de emisiuni televizate in cadrul carora se vehiculeaza informatii tendentioase si neadevarate de natura sa submineze grav autoritatea judecatoreasca si sa puna in discutie deontologia profesionala a judecatorilor si procurorilor, cu intentia de decredibilizare a luptei anticoruptie si a sistemului judiciar in ansamblu".

In adresa se evidentia faptul ca CNA ii revine rolul primordial in asigurarea unui climat bazat pe libera exprimare si responsabilitatea fata de public in domeniul audiovizualului.

Ads