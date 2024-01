Protest vehement la CNA cu sedinta blocata, afise si strangere de semnaturi. Tinta: Laura Georgescu

Valentin-Alexandru Jucan, membru al Consiliului National al Audiovizualului (CNA), a decis sa blocheze sedintele institutiei din care face parte, pana la demisia Laurei Georgescu, sefa CNA.

"Prezenta, in continuare, a Laurei Georgescu in fruntea CNA, dupa mai bine de un an de scandal, este de neacceptat. Este trimisa in judecata pentru abuz in serviciu, a dovedit un comportament nedemn pentru functia pe care o ocupa, a ignorat toate contestarile noastre si ale Parlamentului, ceea ce a condus acum la reactiile protestatarilor din Piata Universitatii care i-au cerut demisia", scrie Jucan intr-un comunicat remis marti redactiei Ziare.com.

Jucan afirma ca o cunoaste bine pe Laura Georgescu si crede ca nu isi va da demisia "cu atat mai mult cu cat unii dintre membrii CNA o tolereaza".

Pentru ca "practic, in ultimul an, au fost epuizate toate modalitatile prin care fireasca demisie a Laurei Georgescu putea fi obtinuta, de la cele cordiale la cele vehemente", Jucan anunta ca a decis sa blocheze sedintele Consiliului.

"Ma vad nevoit, asadar, sa recurg la un ultim gest, extrem: BLOCAREA SEDINTELOR CNA PANA LA RETRAGEREA DIN FUNCTIE A LAUREI GEORGESCU SAU PANA LA DIZOLVAREA CONSILIULUI. In fiecare sedinta, voi difuza la volum maxim inregistrarea cu "vocea strazii" astfel incat lucrarile sa nu se mai poata desfasura. Nu doresc sa provoc neplaceri nimanui, cu atat mai putin radiodifuzorilor. De aceea, imi cer scuze anticipat tuturor celor ce vor fi afectati de gestul meu extrem, insa starea in care se afla CNA, de la instalarea in functie a Laurei Georgescu, nu mai poate continua", anunta acesta.

"VOI INCHEIA ACEASTA FORMA EXTREMA DE PROTEST NUMAI ATUNCI CAND VA DEMISIONA LAURA GEORGESCU SAU INTREGUL CONSILIU VA FI DIZOLVAT", promite el.

Jucan continua aratand ca nu il intereseaza pastrarea mandatului cu pretul pastrarii si a Laurei Georgescu in functie. "Protectia politica de care beneficiaza presedinta CNA, atat in randul membrilor Consiliului, cat si in randul parlamentarilor trebuie sa se opreasca. Fie se produce o schimbare majora la CNA, fie actualul Consiliu trebuie sa fie dizolvat", incheie acesta.

Mai multe afise prin care se cere demisia presedintelui CNA sunt expuse, marti, in sala de sedinta si pe holul institutiei, relateaza Mediafax.

In plus, Valentin Jucan si Florin Gabrea au expuse pe birourile lor din sala de sedinta a CNA si pe peretele din spatele lor coli cu mesaje prin care cer demisia Laurei Georgescu.

De asemenea, pe holul din fata salii de Consiliu si pe usa salii sunt lipite coli cu mesaje precum "Demisia, Laura Georgescu", "CNA nu mai vrea la DNA" si "Parinti: Dati sansa de a putea fi mandri de voi!".

Pe o masa se strang si semnaturi ale angajatilor Consiliului, care cer demisia Laurei Georgescu. Pana in momentul difuzarii acestei stiri, 22 de angajati, dintre cei peste 130 ai CNA, si patru membri ai Consiliului (Florin Gabrea, Rasvan Popescu, Valentin Jucan si Dorina Rusu), din cei 11 actuali, au semnat pentru demisia Laurei Georgescu.

A.I.

