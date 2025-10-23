Scandal intre televiziuni din cauza lui Vanghelie: "Atac dur si murdar"

Miercuri, 28 Ianuarie 2015, ora 19:45
14167 citiri
Scandal intre televiziuni din cauza lui Vanghelie: "Atac dur si murdar"
Foto: Realitatea TV

Reprezentantii Romania Tv au reclamat la CNA Realitatea Tv, dupa o emisiune in care primarul Sectorului 5, Marian Vanghelie, a spus ca "RTv este o bagabonteala" si ca patronul televiziunii, Sebastian Ghita, "este un infractor".

"RTV este o bagabonteala. Ghita e un infractor. Ghita si Ponta folosesc Romania TV pentru intoxicari, amenintari la adresa celor care ar putea sa se alature noului PSD", sunt declaratii facute de Marian Vanghelie, la emisiunea "Jocuri de putere", din 20 ianuarie, potrivit Pagina de Media.

In sesizarea adresata CNA, se reclama atacul "dur si murdar" al edilului la adresa jurnalistilor Romania Tv, insa se precizeaza ca astfel nu se cere protectie, ci doar "aplicarea legii".

"Pe tot parcursul emisiunii Jocuri de putere, invitatul, domnul Marian Vanghelie, a lansat un atac dur si murdar la adresa jurnalistilor de la Romania TV, amenintand direct cu dezvaluiri din viata personala a angajatilor Romania TV.

Evident, nu va cerem protectie, ci cerem aplicarea legii in ceea ce priveste cererea si administrarea de probe ori de cate ori se lanseaza astfel de acuzatii si amenintari pe un post de televiziune", au transmis reprezentantii Romania Tv.

De asemenea, acestia mentioneaza ca ii roaga pe membrii CNA sa observe ca "informatiile puse la dispozitia publicului au fost vadit lipsite de echilibrul si impartialitatea la care obliga prevederile legale".

Nu in ultimul rand, reprezentantii Romania Tv se plang si de moderatorul emisiunii, Rares Bogdan: "Avand in vedere modul in care s-a desfasurat emisiunea, astfel cum a fost realizata si moderata aceasta, in exercitarea dreptului moderatorului de a-si exprima opinia nu a rezultat o separare o opiniilor de fapte, situatie de natura a afecta impartialitatea la care il obliga dispozitiile legale".

In emisiunea din 20 ianuarie, Marian Vanghelie a lansat si o provocare pentru primii doi oameni din PSD, precum si pentru patronul Romania TV, Sebastian Ghita: "Ma duc in emisiune la RTV, cu Victor Ponta, Sebi Ghita si Liviu Dragnea, n-am nicio problema".

" (Jurnalistii - n.red.) spun numai minciuni, ca sa influenteze oamenii cu televiziunea lor si cu altii unde au ei influenta. O mizerie! Sunt lucruri care se fac si lucruri care nu se fac. Victore, am crezut ca jucam cinstit, dar daca veti continua asa o sa va para rau! Nu ii amenint, ii informez.

Voi spune lucruri grave din viata lor privata, pentru ca nu e normal sa faca ce fac ei acum. Sunt lucruri care le vor afecta familiile, nu vreau sa le spun si o sa-mi para rau, dar n-am ce face daca ei fac toate aceste mizerii cu mine", a mai spus primarul Sectorului 5, potrivit reclamatiei Romania Tv.

Pericol pentru Coaliție. Bolojan, lovit de un nou test dur: „Un candidat independent ar putea răsturna calculele în București”
Pericol pentru Coaliție. Bolojan, lovit de un nou test dur: „Un candidat independent ar putea răsturna calculele în București”
Ziare.com a luat legătura cu Cristian Pîrvulescu, politolog și decan al Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA, pentru a ne explica în ce măsură se va fragiliza Coaliția chiar...
Amenințările lui Grindeanu la adresa premierului. „PSD face un joc dublu. Obiectivul este ca Ilie Bolojan să eșueze”
Amenințările lui Grindeanu la adresa premierului. „PSD face un joc dublu. Obiectivul este ca Ilie Bolojan să eșueze”
Tensiunile din coaliția de guvernare ating din nou un punct critic, după ce președintele PSD - Sorin Grindeanu a avertizat că vor exista „consecințe” dacă reforma pensiilor speciale,...
#Romania Tv reclamatie CNA, #Romania Tv reclamatie Realitatea Tv, #Romania Tv reclamatie Vanghelie , #CNA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Nemaivazut": se pregatea sa bata un penalty la ultima faza, dar ce a urmat i-a uimit pe toti! "Suspendare pe viata"
ObservatorNews.ro
"Oferta" primita de locatarii blocului din Rahova: devin chiriasi pana isi cumpara iar apartamentul
Adevarul.ro
CTP il compara pe Trump cu nea Nicu: "Ma uit nauc la ce e dincolo de ocean: America lui Ceausescu"

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cine are câștiguri colosale în războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu? O țară de pe alt continent a dat lovitura VIDEO
  2. Mutare neașteptată a lui Putin. Teamă la Kremlin în cazul a două submarine nucleare rusești scufundate VIDEO
  3. Fenomenul misterios, văzut pentru prima dată în istorie, de aproape: NASA anunță o inversare a polilor magnetici VIDEO
  4. Trump va intensifica sancțiunile împotriva Rusiei după amânarea summitului cu Putin
  5. Parlamentul Israelului pregătește două legi pentru anexarea Cisiordaniei. Anunțul a venit chiar în timpul vizitei în Israel a lui J.D. Vance, vicepreședintele SUA
  6. Anunțul venit de la Moscova și care bagă groaza în cancelariile europene. "Suntem mai pregătiți ca niciodată pentru un război cu NATO"
  7. Armata Franței trebuie să fie ”pregătită de un şoc în trei, patru ani” împotriva Rusiei, avertizează, în Parlament, noul şef al Statului Major francez
  8. Panică într-un mall din Capitală, după ce oamenii au simțit un miros de gaz. Zeci de persoane evacuate. Centrul comercial este situat la doar 1 km de blocul explodat din Rahova
  9. Ucraina va cumpăra 150 de avioane de luptă Gripen, produse în Suedia. Acordul a fost semnat de președintele Zelenski și premierul Kristersson
  10. Panică la o hală de producție din Mureș. 15 oameni au fost evacuați de urgență din cauza unei emanări de gaz toxic. Unul dintre ei a ajuns la spital