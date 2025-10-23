Scandal intre televiziuni din cauza lui Vanghelie: "Atac dur si murdar"

Reprezentantii Romania Tv au reclamat la CNA Realitatea Tv, dupa o emisiune in care primarul Sectorului 5, Marian Vanghelie, a spus ca "RTv este o bagabonteala" si ca patronul televiziunii, Sebastian Ghita, "este un infractor".

"RTV este o bagabonteala. Ghita e un infractor. Ghita si Ponta folosesc Romania TV pentru intoxicari, amenintari la adresa celor care ar putea sa se alature noului PSD", sunt declaratii facute de Marian Vanghelie, la emisiunea "Jocuri de putere", din 20 ianuarie, potrivit Pagina de Media.

In sesizarea adresata CNA, se reclama atacul "dur si murdar" al edilului la adresa jurnalistilor Romania Tv, insa se precizeaza ca astfel nu se cere protectie, ci doar "aplicarea legii".

"Pe tot parcursul emisiunii Jocuri de putere, invitatul, domnul Marian Vanghelie, a lansat un atac dur si murdar la adresa jurnalistilor de la Romania TV, amenintand direct cu dezvaluiri din viata personala a angajatilor Romania TV.

Ads

Evident, nu va cerem protectie, ci cerem aplicarea legii in ceea ce priveste cererea si administrarea de probe ori de cate ori se lanseaza astfel de acuzatii si amenintari pe un post de televiziune", au transmis reprezentantii Romania Tv.

De asemenea, acestia mentioneaza ca ii roaga pe membrii CNA sa observe ca "informatiile puse la dispozitia publicului au fost vadit lipsite de echilibrul si impartialitatea la care obliga prevederile legale".

Nu in ultimul rand, reprezentantii Romania Tv se plang si de moderatorul emisiunii, Rares Bogdan: "Avand in vedere modul in care s-a desfasurat emisiunea, astfel cum a fost realizata si moderata aceasta, in exercitarea dreptului moderatorului de a-si exprima opinia nu a rezultat o separare o opiniilor de fapte, situatie de natura a afecta impartialitatea la care il obliga dispozitiile legale".

In emisiunea din 20 ianuarie, Marian Vanghelie a lansat si o provocare pentru primii doi oameni din PSD, precum si pentru patronul Romania TV, Sebastian Ghita: "Ma duc in emisiune la RTV, cu Victor Ponta, Sebi Ghita si Liviu Dragnea, n-am nicio problema".

Ads

" (Jurnalistii - n.red.) spun numai minciuni, ca sa influenteze oamenii cu televiziunea lor si cu altii unde au ei influenta. O mizerie! Sunt lucruri care se fac si lucruri care nu se fac. Victore, am crezut ca jucam cinstit, dar daca veti continua asa o sa va para rau! Nu ii amenint, ii informez.

Voi spune lucruri grave din viata lor privata, pentru ca nu e normal sa faca ce fac ei acum. Sunt lucruri care le vor afecta familiile, nu vreau sa le spun si o sa-mi para rau, dar n-am ce face daca ei fac toate aceste mizerii cu mine", a mai spus primarul Sectorului 5, potrivit reclamatiei Romania Tv.

Ads