Sefa CNA cere modificarea legislatiei, nemultumita ca nu poate lua masuri in situatii cum au fost conferintele lui Klaus Iohannis in care a sustinut PNL

Informarea este inscrisa pe ordinea de zi a sedintei de marti, de la ora 11.00, a Biroului permanent al Senatului.Documentul complet, obtinut de News.ro, poate fi accesat"Intrunit in sedinta publica din data de 10.12.2020, Consiliul National al Audiovizualului a analizat rapoartele intocmite de Directia Monitorizare, ca urmare a sesizarilor primite, cu privire la conferinta sustinuta de presedintele Klaus Iohannis la un an de la alegerile prezidentiale, conferinta difuzata in data de 24.11.2020 (in perioada de campanie electorala) pe mai multe posturi centrale de radio si televiziune . Au fost monitorizate 11 posturi centrale, respective 7 posturi de televiziune; I 4 posturi de radio.In conferinta de presa din data de 07.12.2020, misiunea OSCE care a monitorizat alegerile parlamentare de duminica, 6 decembrie 2020, a criticat implicarea presedintelui Klaus Iohannis in campanie, de partea PNL, reprezentantul misiunii afirmand ca exprimarea preferintelor politice in interventiile publice reprezinta", arata informarea transmisa de Monica Gubernat catre Biroul permanent al Senatului.Sursa citata precizeaza ca "avand in vedere faptul ca nici legislatia electorala, nici cea audiovizuala in vigoare nu contin norme de reglementare referitoare la incadrarea conferintelor de presa sustinute de presedintele Romaniei si in care sunt transmise mesaje cu presupus caracter electoral, CNA nu puoate adopta vreo decizie de recomandare pentru radiodifuzori in vederea eventualei marcari a conferintelor de presa"."Va adresam rugamintea ca, in eventualitatea modificarii legislatiei audiovizuale si/sau electorale, sa aveti in vedere si situatii de genul celei de mai sus", mai spune presedinta CNA in documentul respectiv.Pe 25 noiembrie 2020, social-democratii i-au facut plangere la Consiliul National al Audivizualului (CNA) presedintelui Klaus Iohannis pentru discursul pe care l-a sustinut cu o zi inainte. PSD motiveaza ca declaratia sefului statului a fost difuzata intr-o emisiune informativa si nu una electorala, iar materialul acestuia nu a prezentat activitati ale presedintelui, ci mesaje electorale directe pentru si in favoarea PNL.Partidul condus de Marcel Ciolacu a solicitat o decizie de indrumare catre radiodifuzori prin care interventiile lui Iohannis la organismele de radiodifuziune din timpul campaniei electorale sa fie calculate corespunzator in cadrul timpului de emisie acordat PNL.PSD mai spune ca Iohannis a avut un mesaj denigrator la adresa unui alt competitor electoral, iar acest lucru "incalca in mod flagrant atat ordinea constitutionala cat si legislatia audiovizuala".