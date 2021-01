Un membru CNA critica show-ul Vacanta Mare din noaptea de Revelion de la TVR: "Un spectacol grotesc. Vom analiza emisiunea intr-o sedinta"

Audienta, in top

Critica la foc automat

"M-am autosesizat in legatura cu emisiunea de Revelion de la TVR 1, care va fi analizata intr-o sedinta a CNA," arata aceasta intr-un comunicat de presa , citat de Agerpres. Televiziunea publica a organizat un revelion ca-n 2000 la TVR, cu Vacanta Mare si fosti Divertis. Garcea, Leana si Costel au fost in noaptea dintre ani, ar Toni Grecu si echipa, pe 30 dceembrie. Potrivit paginademedia.ro audienta TVR 1 a fost peste jumatate de milion de romani pe post si locul cinci pe tara.Cu Vedeta populara (Iuliana Tudor) de la 22.00, Vacanta Mare de la 23.00 si Un Revelion de tot rasul de la 00.45. Anul trecut, TVR 1 avea jumatate din audienta de acum. Sursa citata arata ca TVR 1 a prins si la orase Top 5: o medie de 250.000 de telespectatori pe minut.Dorina Rusa arata ca emisiunile de divertisment trebuie sa respecte legislatia la fel ca toate celelalte, "iar in emisiunea de la TVR nu este vorba doar despre niste glume proaste la adresa autoritatilor care gestioneaza criza generata de pandemie, ci despre faptul ca televiziunea publica, intr-un moment din an in care foarte multi oameni se uita la televizor, ia in deradere regulile de protectie anti-coronavirus, ba chiar instiga la nerespectarea lor.""Intr-o perioada atat de complicata cum este cea generata de pandemie, televiziunile si posturile de radio trebuie sa-si inteleaga nu numai libertatile, ci si responsabilitatile, iar televiziunea publica este cu atat mai datoare la responsabilitate cu cat este finantata din bani publici.Dar acesta a fost inca unul dintre momentele deloc rare, din pacate, in care TVR si-a abandonat misiunea publica," conchide Dorina Rusu.