Vedeta CNN, suspendata dupa ce a aparut intr-o ipostaza rusinoasa pe Zoom: "Credeam ca nimeni nu ma vede"

The New Yorker a transmis ca l-a suspendat pe Toobin din functie dupa incident si ca va face o ancheta.Un purtator de cuvant al CNN a spus ca "Jeff Toobin a cerut concediu pentru a se ocupa de o problema personala si i l-am acordat".Niciuna dintre entitatile de presa nu a precizat cat timp va lipsi Toobin, care ar fi trebuit sa se ocupe de controversatul subiect al numirii unui judecator la Curtea Suprema si de alegerile prezidentiale.Un eveniment legat de cea mai noua carte a lui despre Donald Trump a fost de asemenea amanat.Toobin a refuzat sa comenteze incidentul pentru CNN Business, insa a transmis o declaratie catre Vice, care a indicat ca incidentul a fost un accident."Am facut o greseala rusinoasa si stupida, crezand ca nu era pornita camera. Prezint scuze sotiei mele, familiei, prietenilor si colegilor. Credeam ca nu ma vad pe Zoom. Credeam ca nimeni din intalnirea de pe Zoom nu ma vede. Credeam ca am oprit sonorul transmisiunii video de pe Zoom", a spus el.