Adio, Un show pacatos! Emisiunea nu va mai fi in grila Antenei 1

Emisiunea "Un show pacatos" a avut joi seara ultima editie, nu numai din acest an, ci pentru totdeauna.

Din ianuarie, emisiunea nu se va mai regasi in grila Antenei 1, a anuntat Dan Capatos joi seara.

"E o seara putin atipica, pentru ca este ultima seara de show pacatos din istoria acestei emisiuni. Practic, aceasta poveste care a inceput acum noua ani se termina in aceasta seara!", a anuntat Dan Capatos.

Despre emisiunea sa, realizatorul a spus ca a revolutionat industria de divertisment de la acea ora.

"'Un show pacatos' dispare in culmea gloriei in momentul in care domina piata. Este show-ul care a inlaturat orice concurenta", a continuat prezentatorul.

Totusi, acesta si-a linistit fanii, anuntandu-i ca din ianuarie se va intoarce cu un nou proiect.

"Din ianuarie, spiritul acestei emisiuni se va intoarce, dar 'Un show pacatos' isi opreste aventura asta seara. (...) Spiritul acestei emisiuni este asigurat - eu, Cruduta, Catalin, Silviu si toti ceilalti vom ramane. Insa, odata cu noua casa pe care o vom primi din ianuarie, aceasta echipa va arata...poate imbunatatita, poate marita", a continuat el.

Dan Capatos a adaugat ca in aceste zile se pun la cale ultimele detalii pentru noul late night show al Antenei 1.

A.G.

Ads