CTP propune interzicerea vanatorii de placere "oriunde pe acest pamant": "Este un obicei la fel de dezgustator, de ticalos si de neomenesc ca sclavia" VIDEO

"Este un obicei la fel de dezgustator, de ticalos si de neomenesc ca sclavia", a declarat gazetarul. In aceeasi emisiune, CTP a spus ca nu varsa nicio lacrima pentru vanatorul impuscat in cap la o partida de vanatoare din judetul Bihor."Nu vars nicio lacrima si nu-mi pare catusi de putin rau de persoana... ma rog trebuie vazut ce a fost acolo, dar, in Bihor, un ins care participa la o partida de vanatoare a fost impuscat in cap. In comuna Remetea.Cred ca orice ins care participa la asa ceva, pentru mine nu este o nenorocire, in legatura cu un astfel de ins, daca primeste un glont in cap. Ca sa vada si el ce simte ursul in clipa in care tragi in el. Lipsit complet de aparare, cu tine care stai acolo, ai toate avantajele de partea ta si-l ucizi", a declarat Cristian Tudor Popescu, la Digi24.Avertizat de moderator ca nu e bine sa se bucure de moartea unui om, CTP a completat: "Nu ma bucur, am spus ca nu e nicio nenorocire, ca nu vars nicio lacrima. Nu inseamna ca ma bucur. Dar cine se duce la vanatoare si ia un glont in cap, sa fie sanatos... Cine se duce sa ucida in felul asta, sa-si asume".