CTP, "inspaimantat" de numarul mare al tinerilor care l-au votat pe Piedone la Primaria Sectorului 5

"Daca s-ar fi dat niste sentinte cu justificari judecatoresti, in care sa se explice de ce s-a dat sentinta respectiva, daca am fi avut aceste condamnari, atunci ar fi mai putini cei care sa spuna ca a fost o reuniune satanista, ca a fost focul pus de la Bruxelles ca sa-l dea jos pe Ponta si alte teorii de soiul aceasta. Pentru ca nu s-a facut asta, in continuare circula asa ceva si s-a intamplat ceva in acest al cincilea an, a fost ales acel Popescu Piedone la sectorul 5. Din pacate, n-am niste date, dar cred ca nu doar cei din sectorul 5 care l-au votat pe Piedone, nu doar acelora putin le pasa de cei care au murit in Colectiv. Mai sunt si in alte sectoare ale Bucurestiului si in alte orase din tara insi care n-au nicio treaba", a declarat Cristian Tudor Popescu la Digi24 Avertizat de moderatorul emisiunii ca potrivit unui sondaj IRES, realizat in septembrie 2020, profilul votantilor din sectorul 5 arata ca 41% dintre alegatorii lui Cristian Popescu Piedone au intre 18 si 35 ani, iar 30% intre 36 si 50 de ani, CTP s-a declarat "inspaimantat"."Nu stiam asta, e inspaimantator. Nu stiam aceasta cifra, stiam doar distributia in sector.Am acelasi sentiment pe care l-am incercat in anul 2000, cand am vazut cu coada ochiului demograficele de la Vadim Tudor si era votat de tineri, din mediul urban, din Timisoara, din Cluj, din Bucuresti, era votat acel ins. Acum am acelasi sentiment, niste tineri l-au votat pe Piedone", a mai declarat CTP.