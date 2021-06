Oana Lovin a ramas fara emisiune dupa doar o luna la televiziunea lui Florentin Pandele. "Mi s-a spus ca se fac schimbari"

Canalul tv este detinut de primaria Voluntari condusa de Florentin Pandele , sotul Gabrielei Firea.Oana Lovin spune ca noul director Dida Constantin i-a transmis ca i-a suspendat emisiunea pentru ca se fac modificari, insa nu i-a adus reprosuri, conform Paginademedia.ro Potrivit Oanei Lovin, contractul pe care l-a avut cu Metropola TV a fost pentru perioada 10 mai - 4 iunie, iar "acum vom discutam sa facem un alt proiect"."Saptamana viitoare avem o sedinta in care vom discuta", a spus ea.Paginademedia.ro a incercat sa obtina un punct de vedere din partea Metropola TV, insa pana la momentul publicarii acestui text oficialii statiei nu au raspuns."Eu eram la departamentul de divertisment, acum sunt la stiri. Ajut cu tot ce tine de promovare cu partea de Facebook si cu subiecte pentru stiri", a declarat Oana Lovin.In ultima editie a emisiunii, Oana Lovin a vorbit despre Clotilde Armand , primarul Sectorului 1. In ultima saptamana, Oana Lovin a pornit o campanie destul de violenta contra lui Clotilde Armand, sub hashtag-ul "#FaClotilda"."Nu mi se pare jignitor acest apelativ. Am fost data in judecata si ne judecam pentru asta. E un apelativ care se foloseste inclusiv la noi la tara", a declarat Oana Lovin pentru Paginademedia.roIntrebata daca apelativul FaOana i s-ar parea jignitor, ea a raspuns ca "Nu nu mi s-ar parea deloc jignitor".