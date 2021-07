Facebook, o noua initiativa controversata de control a continutului periculos: intreaba utilizatorii daca prietenii lor devin extremisti

Purtatorul de cuvant al Facebook , Andy Stone, a explicat pe Twitter ca este vorba despre o initiativa a retelei sociale care vizeaza combaterea extremismului violent.Potrivit Facebook, functiile "Redirect Initiative" vizeaza sa orienteze persoanele care folosesc termeni de cautare legati de ura sau violenta catre resurse sau grupuri de educatie sau constientizare.Astfel, potrivit Facebook , cercetarile legate de suprematia albilor in Statele Unite sunt indreptate catre grupul Life After Hate care are ca scop sa ajute oamenii sa paraseasca grupurile de extrema dreapta.Capturile de alerte distribuite pe Twitter arata mesaje care ii intreaba pe utilizatori daca sunt ingrijorati de faptul ca cineva pe care il cunosc va deveni extremist sau daca au fost ei insisi expusi la continuturi extremiste.Ei au posibilitatea de a accesa un link prin care sa primeasca ajutor sau sa inchida fereastra."Sunt foarte ingrijorat de faptul ca unii tehnocrati de stanga creeaza un mediu orwellian in care oamenii sunt in mod arbitrar redusi la tacere sau interzisi", a spus Nicholas Freitas, un republican din Virginia, care a distribuit una dintre aceste alerte Facebook pe Twitter.Facebook si alte platforme online fac obiectul presiunilor pentru a pune capat distribuirii de informatii false care pot duce la violente.Reteaua de socializare si-a intarit instrumentele automate pentru a ajuta moderatorii grupurilor care se straduiesc sa mentina schimburile civilizate. Acestea verifica in grupuri ceea ce se publica si fluxurile de stiri care incalca regulile platformei in ceea ce priveste continutul acceptabil.In iunie, Facebook l-a suspendat pe fostul presedinte american Donald Trump pentru doi ani pentru ca i-a incurajat pe sustinatorii sau in atacul de la Capitoliu, pe 6 ianuarie, la Washington.