Fake-news diseminat profesionist in Romania: companiile aeriene le dezvaluie vaccinatilor ca fac tromboza in avion. Minciuna a atins zeci de mii de oameni

"Companiile aeriene ii sfatuiesc acum pe cei care au avut injectia experimentala sa nu zboare. Pericol de cheaguri de sange / atac vascular cerebral in timpul zborului" este mesajul standard distribuit in Romania de pe mai multe conturi de Facebook , precum cel din fotografia care ilustreaza acest articol.La finalul postarilor este inserat un link catre publicatia Sky News Australia. In articol, un fost parlamentar australian controversat sustine ca mai multe "companii aeriene abordeaza problema cheagurilor de sange si recomanda persoanelor vaccinate sa nu calatoreasca".Informatia a fost diseminata inca din luna mai in tari precum Franta, Olanda sau Germania, arata o analiza publicata de AFP in colaborare cu factual.ro Autorii analizei au consultat reprezentantii Asociatiei Internationale a Transportului Aerian (IATA) pentru a-i intreba in ce masura este informatia adevarata."IATA nu are cunostinta de nicio intalnire intre companiile aeriene pentru a discuta despre faptul ca nu transporta pasageri vaccinati. Pozitia IATA este: calatorii care sunt vaccinati ar trebui sa fie liberi sa calatoreasca fara restrictii", au declarat oficialii IATA pentru AFP.Raspunsuri similare au venit din partea mai multor operatori aerieni influenti.Pe de alta parte, stirea falsa distribuita de pe conturi cu profil suspect a fost distribuita in Romania de mii de ori, diseminarea incepand in jurul datei de 20 iunie 2021, iar videoclipul a fost vizionat in Romania de zeci de mii de ori.