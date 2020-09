Viorel Catarama vrea daune morale de 100.000 de lei de la Europa FM. L-a deranjat stirea care arata ca a fost informator al Securitatii

"Candidat la prezidentiale, Viorel Catarama a fost informator al Securitatii, se arata intr-o adeverinta a Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii. Notele pe care le transmitea erau semnate de acesta atat cu numele real cat si cu cele conspirative, "W", "Viorel" si "Voicu". In adeverinta CNSAS, se mentioneaza ca lui Viorel Catarama nu i se poate atribui calitatea de lucrator/colaborator al Securitatii". Aceasta este stirea publicata de Europa FM pentru care Catarama cere daune morale de 100.000 de lei.Potrivit sursei amintite, in procesul pentru daune deschis impotriva postului de radio, Catarama a aratat ca adeverinta CNSAS emisa pe numele sau arata ca "nu i se poate atribui calitatea de lucrator/colaborator al Securitatii, in sensul legii", iar "inexistenta calitatii de colaborator, atestata de catre CNSAS, o excude de la sine si pe cea de informator"."In pofida acestei realitati cunoscute in mod evident sau care ar fi trebuit sa fie cunoscuta de catre jurnalistii societatii parate, prin stirea aparuta la data de 07.11.2019 au fost alterate in mod deliberat concluziile verificarilor CNSAS, astfel incat, cu doar 2 zile inainte de primul tur de scrutin, a fost adusa la cunostinta opiniei publice o informatie falsa, total opusa celor constatate de Consiliu, al carei unic scop a fost cresterea audientei", a mai aratat Catarama, potrivit adevarul.ro.Sursa citata mai arata ca Europa FM s-a aparat "raportat la jurisprudenta CEDO, stirea in discutie, criticata de catre reclamant prin cererea de chemare in judecata, reda informatii de interes larg pentru public, obiective si care nu aduc atingere drepturilor sale personal nepatrimoniale".Judecatoria Sectorului 2 a respins cererea de chemare in judecata a lui Catarama aratand ca "redactarea si publicarea articolului ce face obiectul cauzei se subsumeaza libertatii presei de a transmite informatii si dreptului publicului de a primi astfel de informatii, cu alte cuvinte, deci, libertatii de informare, care este o componenta a libertatii de exprimare".Sentinta nu este definitiva, putand fi atacata cu apel, mai arata adevarul.ro Sentinta judecatoreasca: Viorel Catarama poate fi numit "securist"Printr-un proces deschis in instanta, Viorel Catarama i-a cerut daune morale de 100.000 de lei si lui Alexandru Cumpanasu . Acesta l-a numit pe Catarama "securist" dupa ce CNSAS a aratat ca fostul candidat la alegerile prezidentiale fost sursa a fostei Securitati, folosind atat numele real, Viorel, cat si doua nume conspirative: Voicu si W.Catarama a pierdut procesul cu Alexandru Cumpanasu, judecatorii hotarand ca Viorel Catarama poate fi numit "securist" avand in vedere ca "insusi adeverinta de care reclamantul se prevaleaza si care arata ca acesta a interactionat in mai multe randuri cu organele Securitatii si ca a furnizat acestora informatii care au vizat ingradirea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului". Nici aceasta sentinta nu este definitiva.