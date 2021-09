Demisie importantă de la Realitatea TV. „Am plecat înainte să am ocazia să-i urez şi lui Liviu Dragnea succes în propria emisiune"

Realizatorul emisiunii "Jocuri de putere", de la Realitatea TV, a demisionat de la televiziunea lui Maricel Păcuraru, după şase ani la staţia de ştiri, potrivit paginademedia.ro.

Bogdan Muzgoci a declarat că pleacă din cauza neconcordanțelor cu noua direcție editorială.

"Plecarea de la Realitatea a venit în urma neconcordanţelor dintre noua direcţie editorială a postului şi principiile jurnalistice după care mă ghidez în această profesie", a declarat Muzgoci pentru Paginademedia.ro.

"Se pare că am deranjat în demersul meu de a prezenta adevărul şi nu părţi ale sale ori nuanţe. Munca mea a fost folosită în alte scopuri decât informarea publicului şi s-a încercat denigrarea mea.

Întrebat care erau neconcordanţele și noua politică editorială cu care nu e de acord, Bogdan Muzgoci a spus: "Am simţit o schimbare şi nu mi s-a părut dreaptă. Ca să fac o glumiţă: Am plecat înainte să am ocazia să-i urez şi lui Liviu Dragnea succes în propria emisiune".

Absolvent de jurnalism, Bogdan Muzgoci a intrat în presă în 2010, ca reporter la postul de televiziune The Money Channel. Ulterior, a trecut la Neptun TV, apoi la B1 TV, la Digi 24 şi, din martie 2016, a lucrat la Realitatea.