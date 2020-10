Criticat dur de Patriarhie, CTP revine: "Imi arata si mie un crestin intelept unde zice Iisus sa te inchini la moaste?"

"Oameni si vite"

Totul a inceput dupa ce jurnalistul a criticat afirmatiile facute de patriarhul Daniel, in predica tinuta in fata celor cateva sute de credinciosi prezenti la Catedrala Patriarhala de sarbatoarea Sfantului Dimitrie cel Nou: "In toamna lui 1989, autoritatile comuniste au interzis inchinarea la sfintele moaste ale Sf. Dimitrie. Peste cateva luni regimul comunist a cazut."Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, a reactionat, joi, 29 octombrie, fata de criticile venite din partea mai multor jurnalisti pe care-i numeste "insi desfigurati de grimase de ura incontrolabile", sustinand ca acestia nu au "nici cea mai vaga idee despre istoria reala, frecvent insangerata a Romaniei crestine".Intrebarea retorica a lui CTP a fost ridicata, vineri, intr-un editorial, intitulat "Oameni si vite", publicat pe platforma republica.ro. "In sedintele de infierare a subsemnatului, organizate turbo la canalele tv care lupta darz impotriva ratiunii si bunului simt, precum si in destule postari pe internet, se sare in sus ca i-as fi facutpe credinciosii ortodocsi. Vita e calul de bataie, de altceva din ce-am scris nu se agata bodigarzii BOR, ca frige.Iata fraza integrala, nu trunchiata pentru uzul manipularii:Si iata firul logic.- InaltulPreaFericit pastoreste vite.- Aceasta afirmatie nu exclude nicicum faptul ca IPF pastoreste si oameni.- IPF s-a adresat tuturor credinciosilor, oameni si vite.- La zicerea sa, care contine tot atata ratiune si bun-simt cat strigatura hais! sau cea!, nu pot reactiona oamenii, ci doar vitele, adica acele persoane care poseda discernamantul vitelului cand contempla poarta noua in raport cu cea veche.-Ergo,esti daca iei de buna, nu daca esti crestin ortodox.Acest rationament se bazeaza pe o ipoteza: nu toti credinciosii din tara asta cred in nerusinarea sinistra a minciunii ca BOR, pupatoarea in dos a Ceausestilor cand nu erau inca moaste, a dat jos comunismul cu ajutorul lui Dumnezeu. Daca ipoteza se dovedeste gresita, atunci nu mai am nimic de spus.Ba nu, ar mai fi ceva. Imi arata si mie un crestin intelept unde zice Iisus sa te inchini la moaste?"