CTP, despre melodia lui Cezar Ouatu de la Eurovision: O coimaneala - asculta cum il imita (Video)

Cristian Tudor Popescu l-a imitat, miercuri, pe reprezentantul Romaniei la Eurovision 2013, Cezar Ouatu, cantand refrenul piesei "It's my life".

"Cezar Ouatu se incordeaza in falci si extrage de undeva din zona tiroidei un soi de triluri de bibiloi sugrumat", a comentat CTP, invitat al rubricii Judecata De Joi, din Desteptarea, de la Europa Fm.

Gazetarul a marturisit ca si-a amintit de vorbele profesoarei sale de muzica din liceu.

"Dumneata canti rau nu pentru ca n-ai voce, si n-ai. Dumneata canti rau pentru ca n-ai inima, domnule elev", i-ar fi spus profesoara de muzica lui CTP, atunci cand el a vrut sa intre in corul scolii.

CTP a mentionat ca si-a amintit spusele profesoarei incercand sa inteleaga de ce "i se zbate un ochi si ii bubuie capul periodic, de fiecare data cand din televizor se napusteste asupra mea un baiat cu barbeta, pe nume Cezar, cu parul erect in cap si incepe sa cante ceva despre 'mauntin, sky, love, white'... dupa care se incordeaza in falci si extrage de undeva, din zona tiroidei, un soi de triluri de bibiloi sugrumat", a povestit CTP, inainte de a incepe sa cante refrenul de la piesa "It's my life".

"E munca in toata regula acolo, de la marul lui Adam in sus. Ba poate ca si diafragma, stomacul, duodenul isi aduc aportul la canoneala asta de subtire.

Cred ca numele de familie al tanarului Cezar, Ouatu, tine de predestinare. Pare ca, intr-adevar, la capatul acestei desfasurari sonore ar trebui sa rezulte un ou. Inteleg ca bucata aceasta (canta It's my life - n. red.) pe care bunica mea, olteanca analfabeta, ar fi numit-o coimaneala, a fost aleasa prin vot popular, cu Cezar cu tot, sa reprezinte Romania in Suedia", a mai spus gazetarul.

Ads

Acesta a incercat sa explice si de ce romanii l-au ales pe Cezar pentru a-i reprezenta la Eurovision.

"Pe undeva e corect, caci asa fac si politicienii alesi de romani: la Bucuresti rag si grohaie, la Bruxelles se dau toti contratenori, mai ceva ca Freddie Mercury. Nu m-ar mira sa si castige", a completat CTP.

Acesta isi justifica, in final, si atitudinea critica.

"Unii dintre dvs., stimati ascultatori, se intreaba probabil de unde aceasta rautate la subsemnatul fata de un tanar talent. Raspunsul sta in observatia doamnei profesoare de muzica: in loc de inima am un zgarci inghetat", conchide gazetarul.

Ads