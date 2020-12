CTP, dupa ce a fost amendat de CNCD cu 5.000 de lei pentru articolul "Satana in sutana": Ma consider eu discriminat, in calitate de persoana nereligioasa

"Ma gandesc sa contest in justitie aceasta decizie, asa cum am facut-o si in cazul pavianului cu mantie. In acel caz, hotararea definitiva a instantei a fost in favoarea subsemnatului, avand a-mi plati daune de un leu CNCD," declara CTP, intr-un interviu pentru paginademedia.ro. In urma cu doi ani, Cristian Tudor Popescu a fost amendat de CNCD cu 1.000 de lei pentru ca a comparat coafura premierului de atunci Viorica Dancila cu un pavian cu mantie. Gazetarul a contestat decizia si a avut castig de cauza.CTP considera ca in editorialul "Satana in sutana" nu a discriminat pe nimeni."Nu am intentionat sa discrimnez pe nimeni. Nu m-am referit la toti credinciosii ortodocsi, ci numai la aceia care iau de buna afirmatia Patriarhului Daniel - Mutat moaste Sf Dimitrie = cazut comunism in 1989.De asemenea, am calificat ca avand un discernamant limitat, de natura sa puna in pericol sanatatea celorlalti cetateni, operatiunea de a pupa plasticul sub care se afla moastele de catre unii credinciosi.Nu am comis, deci, nicio discriminare. Dimpotriva, nu cunosc motivarea acestei decizii a CNCD. Eu m-am prezentat in fata Consiliului si mi-am sustinut pozitia. Nu am primit niciun contraargument din partea consiliului.Ma consider eu discriminat, in calitate de persoana nereligioasa - minoritar, in raport cu marea majoritate crestin ortodoxa - deoarece sunt amendat pentru ca am pronuntat o opinie argumentata rational," sustine acesta.