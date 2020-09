Doi jurnalisti australieni au parasit de urgenta China. Le-a fost teama ca vor fi arestati, asa cum s-a intamplat cu o alta colega de breasla

Bill Birtles, corespondent la Beijing al canalului ABC, si Michael Smith, corespondent la Shanghai al publicatiei Australian Financial Review (AFR), s-au refugiat mai multe zile in localuri diplomatice ale tarii lor, inainte de a parasi China luni seara insotiti de diplomati australieni. Ei au ajuns la Sydney marti dimineata, potrivit ABC.Plecarile precipitate au avut loc dupa arestarea, luna trecuta dintr-un motiv neprecizat, a unei jurnaliste australiene pe probleme economice care lucra pentru televiziunea de stat chineza in limba engleza CGTN, Cheng Lei. Aceasta arestare a tensionat puternic relatiile dintre Beijing si Canberra.Potrivit ABC, corespondentul canalului, Bill Birtles, a fost sfatuit luna trecuta de Ministerul australian de Externe sa paraseasca tara. Cu putin timp insa inainte de revenirea in Australia, prevazuta joi, sapte politisti chinezi s-au prezentat la domiciliul sau in mijlocul noptii si i-au adus la cunostinta ca va fi interogat pentru o "problema de securitate nationala" si, prin urmare, nu are dreptul sa paraseasca tara. Ulterior, jurnalistul s-a refugiat in ambasada tarii sale la Beijing.In cele din urma, Bill Birtles a fost interogat de politia chineza, in prezenta a doi diplomati australieni, si a primit autorizatia sa paraseasca tara.Michael Smith a primit si el vizita politiei in aceeasi noapte, a informat AFR, in opinia careia presiunile asupra celor doi jurnalisti au legatura cu arestarea colegei lor, Cheng Lei, luna trecuta.Relatiile din Australia si China s-au deteriorat semnificativ in ultimii doi ani. Canberra a decis atunci sa actioneze impotriva a ceea ce a considerat o ingerinta tot mai mare a Beijingului in problemele Australiei.Canberra a mai provocat furia Beijingului in urma cu cateva luni solicitand o ancheta asupra originii pandemiei de COVID-19, descoperita pentru prima data in orasul chinez Wuhan. Intre timp, China luat masuri pentru reducerea importurilor din Australia si a incurajat studentii si turistii sa evite aceasta tara.