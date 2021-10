Jurnalistul Recorder infiltrat cu o identitate falsă la vârful BOR: „Este posibil ca, totuşi, preoţii să nu fie artizanii acestor afaceri, ci să fie folosiţi de fapt”

Jurnalistul Recorder Victor Ilie, autorul anchetei „Clanul Marelui Alb”, a făcut noi dezvăluiri despre fostul consilier PSD, Lazăr Neacșu, prezentat în anchetă drept un „agent de influenţă al Bisericii, care trage sfori pentru obţinerea de fonduri din bugetele locale”.

În cadrul podcastului Recorder On the Record, Victor Ilie a oferit noi detalii despre fostul consilier PSD, care a demisionat din Consiliul General al Capitalei și din PSD.

„Mi-am dat seama că este posibil ca, totuşi, preoţii să nu fie artizanii acestor afaceri, ci să fie folosiţi de fapt. [Uşa de intrare în reţea a fost – n.r.] un politician, un consilier, membru PSD. Numele lui e Lazăr Neacşu. E genul de băiat care are un Oltcit în declaraţia de avere, dar are trei maşini cu cel puţin 1.500 de cai putere adunaţi, două Mercedes şi un BMW. Cu BMW-ul am mers personal, pot să vă asigur că merge bine şi pe piatră cubică şi pe asfalt. El e cel care părea mandatat să adune bani din primărie pentru toţi aceşti preoţi. Regulile spun că preotul e cel care trebuie să se străduiască să facă rost de bani pentru biserica lui, în raport cu statul”, a declarat Victor Ilie, potrivit epochtimes-romania.com, într-un podcast Recorder.

„Lazăr Neacşu este un vechi om de încredere al Patriarhului. În urmă cu cinci ani, a primit cea mai înaltă poziţie pe care o poate dobândi un civil în structurile clerului ortodox. Membru în Adunarea Naţională Bisericească. Un fel de Parlament al Bisericii care se întruneşte o dată pe an sub conducerea Preafericitului Daniel. Lazăr Neacşu nu este de fapt un om politic, ci un om al Bisericii infiltrat în politică”, au mai declarat jurnaliştii de la Recorder.

De asemenea, potrivit Recorder, Neacşu a dezvăluit, într-o întâlnire filmată pe ascuns, că s-a înscris în PSD la îndemnul patriarhului Daniel, „pe care oamenii din reţeaua sa de influenţă îl numesc Marele Alb”.

Averea lui Neacșu

La o zi după publicarea investigației Recorder în care Neacșu este descris ca fiind un om al Bisericii infiltrat în politică, acesta demisionează atât de funcția din CGMB cât și de la PSD Sector 4, acolo unde era vicepreședinte.

Potrivit declarației de avere publicată pe site-ul Primăriei Capitalei, Neacșu a adunat o avuție impresionantă. Alături de soția sa, acesta deține nu mai puțin de 11 terenuri, o parte dintre acestea de peste 10.000 de metri pătrați. La acestea se mai adaugă un spațiu comercial de peste 450 de metri pătrați, și două case de locuit.

Același document mai arată că singurul autovehicul al lui Neacșu este un Oltcit din 1985. Totodată, fostul consilier nu deține conturi în bancă, semn că își ține banii la saltea.

La capitolul venituri, Neacșu a primit anul trecut peste 35.000 de lei de la Amada Office Constrcut SRL, firmă la care este director general, adăugându-se cei peste 10.000 de lei din salariul de la CGMB. La veniturile familiei se adaugă și salariul soției, angajată pe funcția de „gestionar”, la aceeași companie, care a avut în 2020 un venit de 14.000 de lei.