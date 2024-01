Jurnalista de 24 de ani, castigatoare de Pulitzer - un scandal sexual i-a adus premiul

Cel mai tanar castigator al premiilor Pulitzer din 2012 este o jurnalista de doar 24 de ani, premiata pentru reportajele legate de un scandalul sexual in care a fost implicat si un antrenor de fotbal din SUA.

Sara Ganim si redactia de la The Patriot - News Staff, Harrisburg, Pennsylvania au obtinut in acest an unul dintre cele mai prestigioase premii in domeniul jurnalismului, alaturi de un cec de 10.000 de dolari.

Ganim a inceput sa acopere scandalul de abuz sexual in urma cu doi ani, inainte ca povestea sa ajunga un subiect national. A inceput sa scrie despre Jerry Sandusky, un antrenor de fotbal acuzat de viol. Modul in care a acoperit subiectul si a relatat cele mai interesante noutati legate da procesul lui Sandusky i-au adus jurnalistei numeroase premii, noteaza poynter.org.

A fost distinsa cu premiul de scriere remarcabila pentru raportarea responsabilitatii locale de la Societatea Americana de Redactori de Stiri, premiul Scripps Howard pentru jurnalism comunitar, premiul George K. Polk, iar Newsweek recent numit-o recent una dintre "cele mai neinfricate 150 de femei din lume".

Pe blogul sau, Ganim mentioneaza ca este reporter inca de la varsta de 15 ani, din al doilea an de liceu. Mai tarziu, a lucrat pentru Sun-Sentinel, in Fort Lauderdale, Florida, iar apoi a fost stagiar la Associated Press. In timpul facultatii, a scris in ziarul studentesc, unde a relatat despre crimele si procesele din oras.

Incepand de la un ziar mic, spune ea, a avut ocazia sa isi cunoasca mai bine aptitudinile. "Primul meu loc de munca a fost grozav, pentru ca trebuia sa fac totul intr-un timp foarte scurt", povesteste Sara Ganim.

Desi specializarea sa o reprezinta subiectele legate de infractiuni, la fel de bine Ganim ar putea fi un excelent jurnalist de investigatie. Institutii de presa prestigioase i-au recunoscut talentul tinerei jurnaliste. The Baltimore Sun a comparat curajul lui Ganim cu cel de care au dat dovada jurnalistii de la The Washington Post atunci cand au demascat scandalul Watergate.

Momentan, Sara vrea sa se concentreze pe acelasi subiect care i-a adus si Pulitzerul in acest an, mai ales ca procesul antrenorului de fotbal va incepe in luna iunie. Articolele tinerei jurnaliste pot fi citite pe pennlive.com.

Antrenorul a fost pus sub acuzare pentru agresiune sexuala asupra unui numar de opt minori, in perioada 1994 - 2009. Ceea ce a socat opinia publica si i-a atras atentia si jurnalistei a fost faptul ca, desi conducerea clubului stia despre comportamentul acestuie fata de copii, nimeni nu a reactionat pentru a-l opri pe pedofil.

Ceilalti castigatori ai premiilor Pulitzer 2012

Philadelphia Inquirer a castigat premiul Pulitzer la categoria Public service, obtinand premiul Pulitzer pentru reportajele despre explorarea violentei din scolile de stat, invingandu-i pe ceilalti 2 nominalizati, The New York Times si Miami Herald.

Echipa de stiri de la ziarul Tuscaloosa News a castigat Pulitzerul la categoria Breaking news reporting, pentru reportajele dspre o tornada si modul in care au implicat social media pentru a reusi sa localizeze persoane disparute.

Eforturile jurnalistilor sunt cu atat mai admirabile, pentru ca tipografia lor nu era functionala si au fost nevoiti sa se deplaseze la alta, la 50 de mile distanta.

Premiul la categoria Investigative reporting a fost adjudecat de Matt Apuzzo, Adam Goldman, Eileen Sullivan si Chris Hawley de la Associated Press, pentru reportajele despre programul de spionaj al politiei din New York, care monitoriza viata cotidiana a comunitatii de musulmani.

La aceeasi categorie, Michael J Berens si Ken Armstrong de la Seattle Times au fost premiati pentru materialul despre felul in care o organzatie guvernamentala trata bolnavii cu metadona,, pentru ca era mult mai ieftina decat medicamentele mai sigure.

Pulitzerul pentru Explanatory reporting a fost castigat de David Kocieniewski de la New York Times pentru seria de articole prin care a aratat cum evita taxele corporatiile si cei mai bogati cetateni americani.

David Wood de la Huffington Post a primit premiul la categoria National reporting pentru seria "Beyond the battlefield", despre soldatii mutilati in razboaiele cu Afghanistan si Irak.

Jeffrey Gettleman de la New York Times a fost premiat la International reporting, pentru reportajele despre foametea si conflictele din Africa de Est.

La categoria Feature writing, a fost distinsa Eli Sanders de la The Stranger, Seattle, Washington, pentru articolul The Bravest Woman in Seattle, material despre o femeie omorata acasa de un infractor si despre marturia de la tribunal a partenerei acesteia, in timpul procesului.

Pulitzerul pentru comentariu a fost adjudecat de Mary Schmich de la Chicago Tribune, pentru articolele culturale despre oras.

Premiul la categoria Editorial cartooning a fost adjudecat de Matt Wuerker de la Politico, pentru benzile sale desenate.

Massoud Hossaini de la Agence France-Presse a fost premiat la categoria Breaking news photography, pentru fotografia unei fetite care plange speriata dupa un atac sinucigas cu bomba la o ceremonie religioasa in Kabul.

Craig F. Walker de la Denver Post a primit prestigiosul premiu la categoria Feature photography, pentru eseul fotografil Welcome Home, despre un veteran de razboi, chinuit de stres post-traumatic si greutatea de a se readapta in societate dupa reintoarcerea din Irak.

In acest an nu au mai fost acordate premii Pulitzer la categoriile "fictiune" - o premiera din 1977 - si "editorial".

Premiile Pulitzer, administrate de Universitatea Columbia, sunt cele mai prestigioase trofee acordate jurnalistilor americani. Distinctiile au fost create in 1904, de jurnalistul american de origine maghiara Joseph Pulitzer si sunt acordate anual autorilor celor mai bune reportaje, fotografii, romane si inregistrari muzicale.