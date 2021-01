Jurnalista Iuliana Roibu a decedat. "Sunt fericita ca am fost mama, fiica, sora, sotie si prietena"

Postarea de pe pagina Iulianei Roibu:

Cariera

"Sunt fericita ca am fost mama, fiica, sora, sotie si prietena.Va multumesc ca ati fost familia mea. Va iubesc!"Cu demnitatea si discretia pe care i le stiu toti cei care o cunosc, Iuliana a plecat dintre noi. Cei care vor sa o conduca pe ultimul drum o pot face marti, 12 ianuarie, la ora 12, la Cimitirul Bellu.Dumnezeu s-o ierte si s-o odihneasca!Iuliana Roibu a fost una dintre cele mai apreciate jurnaliste din Romania de pe domeniul economic, a lucrat la Evenimentul Zilei, Bussines Magazin, PRO TV si Financial Times.Ulterior, ea si-a desfasurat activitatea in in calitate de antreprenor si consultant pe probleme de comunicare, in numeroase proiecte in domenii precum branding, content management, strategie de PR, inovare si sustenabilitate.In domeniul academic, Iuliana detinea un masterat in Jurnalism si Comunicare la Universitatea Alexandru Ioan Cuza. De asemenea, aceasta a studiat Stiinte Sociale in cadrul Colegiului Green Templeton (Oxford, Marea Britanie), fiind membra a Institutului Reuters pentru Studii Jurnalistice.