Jurnalisti agresati sau arestati in timpul protestelor din SUA: CNN si Fox News vizate, o jurnalista a fost impuscata in ochi

Scena cea mai mediatizata ramane cea a retinerii reporterului CNN, Omar Jimenez, incatusat de politisti in timpul transmisiei in direct la Minneapolis vineri dimineata, eliberat dupa o ora.Dar mai multe incidente au avut loc in tara, in special la Louisville, in Kentucky, unde un politist antirevolta a tras cartuse cu gaze lacrimogene asupra unei echipe a televiziunii locale care il filma."Se trage asupra noastra!", a strigat pe post Kaitlin Rust, de la canalul local WAVE 3.La Minneapolis, o jurnalista freelancer, Linda Tirado, a primit un glont de cauciuc in fata si a spus ca nu mai vede deloc cu un ochi."Autoritatile locale trebuie sa ordone fortelor lor de politie sa nu mai ia pe jurnalisti drept tinte", a cerut sambata seara Comitetul de protectie a jurnalistilor (CPJ).Membri ai media au fost atacati de asemenea de manifestanti, ca de pilda fotograful Ian Smith, care afirma ca a fost batut la Pittsburgh inainte ca alti manifestanti sa intervina.La Atlanta, sediul canalului de informare CNN a fost atacat vineri de un grup de mai multe zeci de persoane, care au aruncat o grenada exploziva in holul unde se aflau politisti.Sambata dimineata, un jurnalist de la canalul de informare Fox News, care se afla in fata Casei Albe, a fost hartuit de manifestanti si urmarit mai multe sute de metri inainte ca politia sa-i disperseze pe agresori."Daca voi sunteti manifestanti, faceti ceea ce vi se pare corect, dar nu ne impiedicati sa ne facem munca pentru public", a cerut sambata Societatea jurnalistilor profesionisti (SPJ).Presedintele american Donald Trump a retrimis pe Twitter un mesaj in care explica: "Ironie a sortii, sediul CNN a fost atacat de manifestanti pe care canalul i-a prezentat ca nobili si drepti. Oops!".Dupa alegerea sa, seful statului ataca frecvent media pe care o acuza de deformarea adevarului, ba chiar ca ar fabrica informatii false in scopul de a-i dauna lui. El le-a calificat cu regularitate "inamici ai poporului", cu mentiune speciala pentru CNN, tinta sa favorita.