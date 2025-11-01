Jurnalisti refugiati: Sa fii haituit din dragoste de tara

Ea este din Pakistan, el din Zimbabwe. Au in comun faptul ca nu sunt bineveniti in propriile tari. Amandoi sunt jurnalisti de investigatie, cu atitudini critice fata de regimurile politice care sunt la putere in tarile de bastina. Tocmai de aceea, traiesc o viata periculoasa. Si-au gasit refugiul in Germania.

Cand, in urma cu patru ani, se indrepta catre redactia ziarului pakistanez de limba engleza - Dawn - ea nici nu banuia ca aceea va fi ultima sa zi de lucru in acel loc. Insa nu din cauza vreunei concedieri. In Pakistan nu se actioneaza in acest mod banal. Un grup de oameni mascati au intampinat-o, spunandu-i ca nu mai e dorita in tara. Dupa aceasta amenintare directa, nu i-a ramas altceva de facut decat sa-si paraseasca tara natala, scrie Deutsche Wele.

Atunci cand, in 2007, a venit sa studieze in Germania, el a aflat de la niste colegi de scoala din tara vestea alarmanta ca se afla pe lista neagra a regimului politic din Zimbabwe. Reintoarcerea in tara ar fi fost echivalenta cu o moarte sigura sau, poate, in cel mai bun caz, s-ar fi ales cu ani grei de inchisoare. La aceea vreme, barbatul, aflat in floarea varstei, avea doar 23 de ani si isi cladise cariera de jurnalist pe articole critice la adresa regimului din tara natala.

Cei doi eroi despre care v-am vorbit au si nume, in ciuda incercarilor conducatorilor tarilor lor de a le sterge din orice document oficial. Ea se numeste Meera Jamal, iar el, Itai Mushekwe.

Acolo unde Coranul e totul

Pakistanul este unul dintre cei mai mari "exportatori" de imigranti. Cu o populatie de 170 de milioane locuitori, Pakistanul este a doua tara musulmana ca marime din lume. Peste 50 la suta dintre pakistanezi sunt analfabeti si traiesc in saracie.

Meera vorbeste despre tara sa cu durere. Nu pentru ca a fost izgonita din tara sa natala, ci pentru ca nu a gasit intelegere in randul conationalilor sai. Pe vremea cand se afla in Pakistan, ea scria despre drepturile femeilor, copiilor si minoritatilor religioase, drepturi care exista doar pe hartie. De exemplu, femeile din Pakistan nu au dreptul sa divorteze conform propriei dorinte, avand drepturi limitate asupra unei eventuale mosteniri.

Foarte serioasa este si problema cu minoritatile religioase din Pakistan. In jur de 5 la suta dintre cetateni nu sunt de religie musulmana, insa reprezentantii acestor minoritati religioase sunt persecutati si presati sa se converteasca la islamism. Intr-un raport, intocmit in 2010 de Departamentul de Stat al SUA, Pakistanul este indicat ca una dintre cele mai periculoase tari pentru minoritatile religioase.

Pakistanul este la coada clasamentului si cand vine vorba de libertatea presei. Un raport al organizatiei "Reporteri fara frontiere" arata ca tara ocupa un rusinos loc 151 din 179 tari monitorizate. Meera stie foarte bine care sunt realitatile din tara sa. Stie din proprie experienta ca acolo este interzis sa scrii critic despre puterea politica, armata si islam. In caz contrar, ziarele isi risca propria existenta.

"Cel mai mare client de publicitate al ziarelor este statul. Acesta asigura si hartia gratis pentru editori. Daca se constata ca un ziar este prea critic cu puterea, Guvernul are dreptul de a stopa furnizarea de hartie precum si reclama", spune Meera. Din Germania, aceasta pregateste, impreuna cu "Reporteri fara frontiere", un ziar online pentru imigranti.

Acolo unde bogatii sunt saraci

Sunt multi asemenea oameni in Zimbabwe. Itai Mushekwe este unul dintre ei. Jurnalistul african de investigatii scrie pentru ziarul englez Daily Telegraph. Majoritatea anchetelor sale au fost si sunt indreptate catre presedintele tarii sale, Mugabe. Il acuza de coruptie si afaceri dubioase. Una dintre anchetele sale, de pilda, a condus la itele unei afaceri dubioase in care Zimbabwe a furnizat uraniu Iranului.

Conform datelor furnizate de Banca Mondiala, Zimbabwe este una dintre cele mai sarace tari, raportat la PIB-ul intern, aflandu-se pe locul 157 in lume, un cetatean al tarii avand un venit mediu anual de 500 dolari americani. Itai nu este de acord cu aceste statistici: "Zimbabwe este, poate, cea mai bogata tara din Africa. Avem rezerve de diamante, in valoare de 800 miliarde dolari, insa somajul depaseste 80 la suta. Guvernul nu face nimic pentru bunastarea oamenilor, fiind preocupat de propria imbogatire accelerata. In acelasi timp, 80 la suta dintre oameni traiesc intr-o saracie lucie. Ma intreb de ce!", spune jurnalistul.

Itai povesteste cum, candva, l-a vizitat in inchisoare pe actualul premier Tsvangirai, pe care l-a aparat si sustinut in presa. Acum, premierul este unul dintre oamenii care au sprijinit izgonirea jurnalistului din tara. Aceasta actiune ar putea fi, insa, interpretata si ca un favor personal, tinand cont ca, in acelasi an in care Itai a parasit tara, acolo a fost ucis un alt jurnalist de marca, ostil puterii.

Meera a avut, de asemenea, noroc. Anul trecut, Casa Alba a dat publicitatii cateva informatii din jurul asasinarii jurnalistului pakistanez de investigatii Saleem Shahzad. Se presupune ca asasinatul a fost savarsit de serviciile secrete pakistaneze. Aceiasi barbati mascati care au amenintat-o pe Meera in urma cu patru ani.

