O jurnalista a fost concediata la Chisinau dupa difuzarea unei stiri incomode pentru guvernare. Toti colegii au plecat odata cu ea

Redactia postului 10TV din Republica Moldova a fost concediata dupa ce a difuzat pe post o stire in care un eurodeputat critica puterea de la Chisinau pentru expulzarea a sapte cetateni turci, stire incomoda pentru Putere.

Era vorba despre expulzarea cadrelor didactice la liceul Orizont din capitala, fiind evocate legaturile dintre liderul Partidului Democrat din Republica Moldova (de guvernamant), controversatul oligarh Vladimir Plahotniuc, presedintele moldovean Igor Dodon si presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, informeaza Ziarul de Garda din Chisinau.

Ca motiv de concediere, spun jurnalistii, a fost invocat faptul ca stirea "nu corespunde politicii editoriale a televiziunii", or institutia nu ar avea drept scop sa critice guvernarea. Decizia i-a nemultumit insa pe jurnalisti, care declara ca au mai publicat astfel de stiri anterior si considera ca nu este acceptabil niciun amestec de acest gen in produsul pe care il creeaza.

"Stirea nu imi apartinea. Eu am preluat-o de la Radio Chisinau si am adaptat-o pentru TV. Stirea a fost scoasa din jurnal, iar eu am plasat-o din nou pentru ca sa fie iar scoasa, lucru care s-a intamplat de cateva ori. Am reusit sa fac un voice-over si sa o copiez intr-un alt jurnal. Am dat stirea la TV si am difuzat-o.., iar de acolo a pornit totul", a declarat pentru Ziarul de Garda jurnalista postului 10TV Alina Panico (foto).

Conform unor surse din cadrul institutiei, in momentul in care jurnalistei i-a fost adus la cunostinta ca trebuie sa paraseasca redactia, au intervenit si angajatii firmei de paza "Bercut", cea care asigura paza sediului televiziunii.

Decizia de concediere a venit de la detinatorul licentei, Silviu Tanase, care este si director si redactor-sef al ziarului "Timpul". Acesta i-a cerut Alinei sa plece din redactie, iar ceilalti colegi s-au solidarizat si au parasit si ei redactia.

"Noi si pana acum am avut solicitari de a nu difuza o stire sau alta, dar nu le luam in seama. Miercuri insa ni s-a spus cu subiect si predicat ca aceasta stire nu se da. Am decis sa nu facem public atunci acest lucru pentru ca ne gandeam ca poate e o stare de moment care se va clarifica", a relatat Anatol Ursu, realizator al emisiunii "Sfatul Tarii" de la 10TV.

Ziarul de Garda a incercat sa-l contacteze telefonic pe Silviu Tanase si i-a expediat si un mesaj, insa acesta nu a raspuns pentru a-si expune punctul de vedere cu referire la acest subiect.

Postul "10TV" a obtinut licenta in luna mai 2016, pentru o perioada de 6 ani, fiind creat din donatii, dar si din investitiile fondatorului ziarului "Timpul de dimineata".

Ingrijorari cu privire la libertatea presei se manifesta si in Ungaria sau Romania.