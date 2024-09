Premiile Superscrieri ajung la editia a IV-a: Articolele care schimba lumea

Fundatia Friends For Friends creeaza traditie in premierea jurnalismului narativ si a scrierii creative din Romania si a deschis, la inceputul lunii, inscrierile la cea de-a patra editie a competitiei Premiile Superscrieri, non-fictiuni care schimba lumea.

Autorii de creative non-fiction pot participa cu cele mai bune lucrari de anul acesta, pe care le pot inscrie in concurs pana pe 30 septembrie 2014, pe site-ul www.ffff.ro, exclusiv pe baza unui formular online.

Cu un istoric la primele trei editii de 500 de participanti cu aproximativ 1.000 de lucrari inscrise, cu peste 50 de castigatori si premii in valoare totala de 15.000 de euro, competitia isi propune sa incurajeze in Romania acele povesti puternice si texte de calitate care informeaza corect, emotioneaza, modifica perceptii si atitudini.

Materialele pot fi inscrise la cele cinci categorii de concurs (Reportaj, Eseu, Opinie, Portret si Fotojurnalism) si vor fi evaluate de un juriu reprezentat de: Mona Dirtu- presedintele juriului, Ani Sandu, Catalin Tolontan, Cristian Movila, Dan Duca, Gabriel Dobre, Liviu Iolu, Luca Niculescu, Marius Chivu, Mihnea Maruta, Paul Radu, Simona Tache, Teodor Tita, Vlad Mixich si Vlad Petreanu.

Se vor oferi 17 premii, din care:

Cinci premii I pentru fiecare categorie, in valoare de 500 de euro fiecare

Premiul special Superscrierea Anului in valoare de 1.000 euro

Premiul Special al Juriului

Lansata in 2011, competitia Premiile Superscrieri isi propune sa incurajeze in Romania tipul de scriitura care da castigatorii de premii Pulitzer, prin stimularea unei clase de autori, editori si publisheri cu simt de raspundere fata de cititori. Superscrieri s-a dezvoltat in 2014 pe inca doua directii majore: Superscrierea Cititorilor si programul Bursele Superscrieri.

Mai multe detalii despre Premiile Superscrieri 2014, pe site-ul oficial.

