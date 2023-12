Un jurnalist ex-Reuters risca 25 de ani de inchisoare pentru ca a ajutat Anonymous

Un juriu federal american din California a declarat vinovat, miercuri, un jurnalist pentru complicitate cu grupul de hackeri Anonymous, pentru a infiltra un server si a modifica un articol din editia online a Los Angeles Times.

Capetele de acuzare impotriva lui Matthew Keys l-ar putea costa pe jurnalist pana la 25 de ani de inchisoare si 750.000 de dolari amenda, informeaza AFP.

Cu toate acestea, el ar putea primi o pedeapsa mai mica, in conditiile in care regulile tribunalului le ofera judecatorilor o anumita libertate de decizie.

Fost angajat la Tribune Media, jurnalistul era insarcinat cu retelele de socializare ale agentiei de presa Reuters atunci cand a fost inculpat in 2013. Ulterior, Keys a fost dat afara de la Reuters.

Matthew Keys este acuzat ca le-a furnizat membrilor Anonymous parole pentru a avea acces la un server al Tribune Co., compania care detine Los Angeles Times, in decembrie 2010.

Ulterior, un membru al retelei a folosit parolele furnizate de Keys pentru a patrunde in serverul Tribune si a modifica un articol online din Los Angeles Times.

Jurnalistul a reactionat la verdict pe contul sau de pe Twitter, unde a scris ca "acesta este lipsit de sens" si a acuzat Departamentul de Justitie ca incearca el insusi sa pirateze calculatoare fara mandat judiciar.

Matthew Keys a promis deja ca va face apel, in conditiile in care, in opinia sa, capetele de acuzare au fost exagerate in raport cu ceea ce s-a intamplat.