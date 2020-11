Un reputat jurnalist si analist a fost concediat de The New Yorker dupa ce si-a expus zonele intime pe Zoom

I was fired today by @NewYorker after 27 years as a Staff Writer. I will always love the magazine, will miss my colleagues, and will look forward to reading their work. - Jeffrey Toobin (@JeffreyToobin) November 11, 2020

"Am facut o greseala rusinoasa"

Toobin a anuntat demiterea intr-un mesaj publicat pe Twitter : "Azi am fost concediat de New Yorker dupa 27 de ani ca scriitor. Voi iubi mereu revista, imi vor lipsi colegii si astept cu interes sa le citesc munca"."Ca rezultat al anchetei noastre, Jeffrey Toobin nu mai este afiliat companiei. Vreau sa asigur pe toata lumea ca luam in serios problemele la locul de munca. Ne-am angajat sa promovam un mediu in care toata lumea sa se simta respectata si sa ne respecte standardele de conduita", a declarat Stan Duncan, responsabil al Conde Nast, care detine publicatia New Yorker, potrivit CNN , citat de Stirile Pro Tv. Potrivit sursei citate, in luna octombrie, Jeffrey Toobin a fost surprins masturbandu-se in timpul unei intalniri pe Zoom cu membri ai echipei New Yorker si de la postul de radio WNYC.In urma incidentului, un purtator de cuvant al CNN a spus ca Toobin se afla in concediu. Deocamdata, nu este clar in ce stadiu este relatia lui cu reteaua de televiziune "Am facut o greseala rusinoasa si stupida, crezand ca nu era pornita camera. Prezint scuze sotiei mele, familiei, prietenilor si colegilor. Credeam ca nu ma vad pe Zoom. Credeam ca nimeni din intalnirea de pe Zoom nu ma vede. Credeam ca am oprit sonorul transmisiunii video de pe Zoom", a spus el la acel moment.Toobin a scris cartea "The Run of His Life: The People v. O.J. Simpson" (1996), care a fost apoi adaptata in serial de FX, sub numele "The People v. O.J. Simpson: American Crime Story".