VIDEO Marian Godina, dupa capcana intinsa de vloggerul Selly jurnalistilor: "Pe baiat il duce mintea bine"

Intr-o postare pe pagina sa de Facebook , cunoscutul politist Marian Godina apreciaza farsa pusa la cale de vlogger. "Mi-a placut, am mai zis si in trecut ca pe baiat il duce mintea bine.Pentru cei care nu stiu despre ce e vorba, Selly a filmat un clip in care parea ca si-a tamponat masina, iar apoi, de pe un cont fals l-a trimis unei televiziuni (a se citi "infectii") care l-a inghitit fara sa-l mestece si l-a transformat in mare stire. De acolo a fost preluata stirea si de alte publicatii, toate infometate de vizualizari si mai putin spre deloc de informarea corecta a publicului", scrie Godina pe pagina sa de Facebook.Politistul brasovean mai arata ca dupa ce a devenit celebru a simtit pe propria piele ce inseamna goana dupa audienta . "Presupunand ca tamponarea era una reala, de ce ar fi reprezentat o stire? Ca publicatie respectabila, de ce ai publica faptul ca Selly si-a atins usor masina de un indicator rutier? Raspunul e simplu, asa cum spuneam mai sus, goana dupa rating. Am fost pus de multe ori in situatia asta, cand m-am trezit primind link-uri cu stiri cu titluri de genul "Soc, ce ascunde politistul Godina sub camasa de politist?", "Nu o sa-ti vina sa crezi cu cine a fost vazut Marian Godina", "Politistul Godina da de pamant cu X-ulescu" etc. Mi-e jena mie de astfel de articole, dar trec peste", a mai scris Godina, pe Facebook.Marian Godina a dat exemple de comentarii la stirile cu titlui "bomba" despre el: "Hai ca l-ati facut vedeta si pe prostul asta", "Prea il mai bagati in seama si pe boul asta", "Ce tot il mediatizati pe asta cu fata asta de prost"."Ma amuza comentariile tocmai pentru ca intr-o astfel de situatie prostul nu sunt in niciun caz eu, proasta nu e nici publicatia in goana de accesari, ci bolovanul e chiar ala de vede titlul, iar in loc sa sara peste, deschide site-ul, iar apoi, ca sa fie prost pana la capat, mai lasa si un comentariu, contribuind astfel la mediatizarea "stirii". Asadar, avem presa mulata perfect pe public", a mai scris Godina pe Facebook.