245 de posturi TV au fost lansate in 2009, in ciuda crizei

Mai mult de 245 de posturi TV au fost lansate in Europa in 2009, ridicand numarul canalelor TV europene la aproximativ 7.200, arata un studiu al European Audiovisual Observatory, realizat folosind baza de date MASIVE, a Uniunii Europene.

Cele mai populare genuri de noi posturi TV sunt cele sportive (38) si programele pentru copii (17), se arata in concluziile cercetarii.

Odata cu aparitia unor posturi noi au disparut 220 de canale vechi. Printre cele mai semnificative disparitii de pe piata media se numara posturile MTV care vizau statele baltice si mai multe versiuni ale canalelor informative de business ale Bloomberg.

La sfarsitul lui 2009 in Europa (UE 27 plus doua tari candidate, Croatia si Turcia) transmiteau mai mult de 7.200 de canale TV. Daca se iau in considerare si canalele extra-Europene, atunci publicul ar fi putut alege dintre 8.600 de canale TV.

Dintre cele 7.200 de posturi europene, mai mult de jumatate sunt regionale sau locale, 43% sunt posturi nationale si 6% internationale.

