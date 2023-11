Americanilor le place mai mult la televizor decat pe Internet

Tot mai putini americani citesc ziare si aleg, in schimb, stirile online, dar televiziunea ramane principala sursa de stiri la nivelul SUA, arata un studiu media publicat recent.

In timp ce tinerii isi aleg informatiile de pe Internet, persoanele adulte si in varsta raman fidele mijloacelor de informare precum televiziunile si editiile tiparite ale ziarelor, arata studiul bianual al Centrului de Cercetari Pew, citat de Associated Press.

Rezultatele studiului arata cresterea consumului de stiri online, dar exista un public special, educat si cu venituri crescute, care alege atat presa traditionala, cat si Internetul, pentru a se pune la curent cu stirile.

Studiul mai arata ca aproape jumatate dintre americani, mai exact 46 % dintre cei chestionati, au "o legatura puternica" mentinuta cu stirile de televiziune, pe toata durata zilei.

Acest grup de consumatori de presa este cel mai varstnic, cu o varsta medie de 52 de ani, si cel mai sarac, 43 % dintre ei fiind someri, categorii cu sanse reduse de a detine un computer conectat la Internet.

Majoritatea celor care se informeaza in principal din stirile de televiziune aleg CNN sau Fox News Channel. CNN are o audienta crescuta intre simpatizantii democratilor, in timp ce 39 % dintre telespectatorii Fox News sunt simpatizanti ai republicanilor.

Grupul celor interesati mai ales de stirile online are varsta medie de 35 de ani.

