Cazul ursului Arthur, a facut inconjurul lumii: "Cel mai mare dintre ursii din Romania, impuscat de un print din Liechtenstein"

"Print blamat pentru ca a impuscat unul dintre cei mai mari ursi din Europa", a titrat bbc.com. Site-ul mentioneaza ca printul Emanuel von und zu Liechtenstein a obtinut permis pentru a impusca o ursoaica. "Insa nu o femela a fost impuscata, ci Arthur, un urs brun care avea 17 ani", adauga bbc.com. BBC adauga ca a incercat, fara succes, sa il contacteze pe print. In schimb, jurnalistii englezi au discutat cu Gabriel Paun, reprezentant al Agent Green. "Nu avem o problema personala cu printul. Credem ca asociatia de vanatoare i-a satisfacut nevoile", a afirmat Paun.Pentru AFP, Biroul Printului Mostenitor al Liechtenstein-ului a precizat ca nu are detalii despre aceasta "chestiune privata si personala", insa a subliniat ca pentru familia princiara natura "a reprezentat una dintre preocuparile fundamentale si este un element central in ceea ce priveste sustenabilitatea ecologica si sociala".Ursoaicele fiind mai mici decat Arthur, activistii de mediu cred ca ursul a fost vanat in mod deliberat pentru valoarea sa de trofeu de 592,8 puncte din 600 posibile, care ar fi valoarea maxima.Ann-Kathrin Freunde, reprezentanta a organizatiei VGT, a declarat pentru BBC ca din cate stie impuscarea lui Arthur a adus cea mai ridicata valoare de trofeu inregistrata vreodata. "Este un trofeu foarte important, unul dintre aceste animale emblematice - este ca un vin bun", a spus Freunde."'Regele' ursilor din Romania, impuscat de un print din Liechtenstein", a titrat si Le Figaro, in timp ce AFP a notat: "Cel mai mare dintre ursii din Romania, impuscat de un print din Liechtenstein".AFP mentioneaza ca vanatoarea de ursi este interzisa in Romania, dar printul Emanuel, care locuieste in Austria, unde familia sa are un castel, a beneficiat de o derogare pentru a impusca o ursoaica. Insa el a impuscat un urs de 593 de puncte din totalul posibil de 600, adauga AFP.Le Figaro scrie ca in Romania exista aproximativ 6.000 de ursi bruni, cel mai important numar de plantigrade din Europa, si ca in ultimii ani s-au multiplicat controversele cu privire la prezenta lor, considerata intruziva. "In timp ce o parte din populatie si alesi cer ridicarea interdictiei de vanatoare, activistii de mediu pledeaza pentru punerea in aplicare a unor masuri care sa permina imbunatatirea coabitarii intre om si animal in zonele rurale", noteaza jurnalul francez."Romania ancheteaza cazul ursului ucis de un print austriac", a titrat si AP. Agentia de presa noteaza ca a vazut documentele oficiale de vanatoare in acest caz si ca printul respectiv a avut un permis de vanatoare de patru zile in martie, in Covasna, si ca la 13 martie el a vanat un urs de 17 ani, pentru care ar fi platit 7.000 de euro. Deoarece ursul Arthur era foarte mare, el este considerat un trofeu "Golden", specimenele de acest caz putand fi vandute cu sume de pana la 20.000 de euro, adauga apnews.com.Potrivit AP, cotidianul elvetian Blick a reusit sa il contacteze pe print, insa acesta a refuzat sa comenteze acest caz.Si cotidianul L'essentiel din Luxemburg a scris despre cazul ursului ucis in Romania. "Printul din Liechtenstein il impusca pe 'regele' ursilor", a titrat jurnalul, mentionand ca s-a deschis o ancheta."Print cercetat pentru ca ar fi ucis cel mai mare urs al Romaniei", a notat si euronews.com, care de asemenea prezinta informatii din comunicatul organizatiilor de mediu care au semnalat cazul.Organizatiile de mediu Agent Green si VGT (Austria) au anuntat ca un print din Austria a ucis in luna martie cel mai mare urs brun din Romania, el fundamentandu-si acest gest printr-o derogare oferita de Ministerul roman al Mediului pentru eliminarea unei ursoaice cu pui care ar fi facut pagube intr-o localitate din Covasna.O petitie online a fost initiata catre Ministerul Mediului pentru a fi stopata vanatoarea de trofee. Seful Garzii de Mediu Octavian Berceanu a declarat ca a fost declansata o ancheta si ca, probabil, institutia se va indrepta catre alte organe de cercetare. El a sustinut ca in documente se vorbeste foarte mult despre un exemplar de urs si doar intr-un singur loc este mentionata o ursoaica cu pui. El a admis ca se poate ajunge la un dosar penal.Premierul Florin Citu a afirmat, intrebat miercuri despre Arthur, cel mai mare urs brun din Romania care a fost ucis ilegal de un print din Austria in luna martie, ca se pare ca unele informatii din spatiul public nu sunt corecte si "se pare ca nu este cel mai mare urs, pana la urma. El a adaugat ca a discutat cu ministrul Mediului si ramane sa se vada concluziile anchetei demarate.