Criza financiara a inchis agentia de presa BASA-press

Agentia de presa BASA-press isi va intrerupe activitatea pe perioada nedeterminata incepand cu 1 ianuarie 2010.

Motivul sistarii activitatii agentiei BASA-press este intocmai criza financiara, informeaza Mediafax.

In 2009, agentia a pierdut mai mult clienti, iar inchiderea ei nu are legatura cu climatul politic din Republica Moldova.

In prezent BASA-press are in jur de 20 angajati si aproape toti dintre acestia si-au gasit un nou loc de munca, potrivit directorului BASA-press. Acesta a adaugat ca nu poate spune nimic despre reluarea activitatii agentiei.

