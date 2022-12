Dan Diaconescu si OTV, dati in judecata pentru 500 de mii de euro

Postul de televiziune OTV, precum si patronul acestuia, Dan Diaconescu, au fost dati in judecata de patru politisti si un interlop din Suceava, care cer daune de peste 500.000 de euro, dupa ce au fost acuzati in timpul unor emisiuni ca ar fi implicati in uciderea unei tinere de 18 ani.

Seful Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei municipiului Suceava, comisarul Ioan Halaicu, dar si alti trei colegi ai acestuia si un cunoscut interlop sucevean, au dat in judecata postul OTV dupa ce au fost inclusi pe "lista suspectilor" in cazul mortii unei tinere de 18 ani de catre realizatorul Dan Diacaonescu si invitatii sai, in timpul unor emisiuni televizate, scrie Evenimentul Zilei.

Acestia au fost acuzati de implicare in moartea tinerei Dana Malos, Miss Vacanta 2008, in timpul emisiunilor "Dan Diaconescu in direct", difuzate de OTV, cu toate ca anchetatorii cazului au demonstrat ca tanara s-a sinucis si au inchis dosarul.

De asemenea, postul de televiziune a difuzat de mai multe ori si o inregistrare video in care comisarul Ioan Halaicu ar lovi un suspect adus la sedioul politie, desi procurorii au concluzionat deja ca inregistrarea nu este autentica.

