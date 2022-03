Jurnalistii, obligati sa depuna declaratii de interese la ANI? (Video)

Senatorul PD-L Iulian Urban a depus, marti, un amendament la Legea de functionare a ANI conform caruia toti jurnalistii vor trebui sa depuna declaratii de interese.

"Nu vad o explicatie pentru care jurnalistii, formatorii de opinie, cei care se manifesta in spatiul public nu ar fi dispusi, daca tot vorbim despre transparentizarea activitatii jurnalistice din Romania, sa depuna declaratii de interese. Nu se pune problema de declaratii de avere, caci sunt platiti din bani privati. (...)

O declaratie de interese nu face rau absolut nimanui si in momentul de fata in Romania va fi o garantie in plus pentru consumatorul de presa. Declaratia de interese se depune conform legii la seful departamentului de resurse umane, iar sanctiunile sunt cele cuprinse in lege", a declarat Urban.

Ce spun jurnalistii despre amendamentul lui Urban

Ziaristul Cristian Tudor Popescu a declarat ca este de acord cu propunerea lui Iulian Urban.

Ads

"Salut aceasta initiativa pe care la randul meu am propus-o prin Clubul Roman de Presa in urma cu apraximativ doi ani, dupa cazul Bogdan Chirieac. La momentul respectiv eu am recomandat ziarelor ca redactorii sa isi depuna la conducerea ziarelor declaratiile de interese, lucru care s-a intamplat cel putin la Gandul. Era, insa, doar o recomandare, mi se pare o idee buna sa fie o obligatie", a declarat, pentru NewsIn, senior editorul de la ziarul Gandul.

In schimb, ziaristul Catalin Tolontan a aratat ca este de acord cu propunerea ca jurnalistii sa depuna declaratii de interese la Agentia Nationala de Integritate (ANI), sugerand insa, ironic, ca de acest lucru sa se ocupe Elena Udrea, "care are pasiunea declarata de a scotoci in viata jurnalistilor".

Si Ion Cristoiu considera ca propunerea senatorului PD-L Iulian Urban este una benefica, urmand sa contribuie la imaginea publica a breslei si sa elimine suspiciunile.

A.B.

Ads