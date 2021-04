Testeaza 7 zile gratuit pachetele TV online Play TV de la Focus Sat

Incearca acum pachetele TV online Play TV si Play TV Extra disponibile in aplicatia Focus Sat. Am lansat oferta de primavara prin care poti testa gratuit serviciul de televiziune online prin aplicatia Focus Sat, timp de 7 zile zile. Daca serviciile noastre nu corespund asteptarilor tale, poti renunta oricand, inclusiv in timpul celor 7 zile de testare.In plus, oferta vine la pachet cu o reducere de 20% la prima reincarcare.Poti comanda aici pachetele Play TV exclusiv online, si vezi pana la 97 de canale TV instant, doar cu smartcard si aplicatia Focus Sat, fara sa mai fie necesara instalarea unui echipament de receptie digitala.Cu Play TV poti viziona programele preferate de oriunde, de pe orice dispozitiv smart, telefon mobil, tableta, laptop, PC sau Smart TV, conectat la internet. Aplicatia Focus Sateste disponibila pe Android, iOS si direct pe Smart TV sau poate fi accesata din orice browser.In functie de continutul ales, ai doua variante de abonament, Play TV si Play TV Extra, pentru care te bucuri de flexibilitate la plata, lunar sau ori de cate ori doresti acces.Pretul promotional Play TV in prima luna este 25 lei pentru care primesti acces la 57 de canale in regim live, dintre care 21 de canale care permit restart si replay. In plus, primesti acces la biblioteca video de documentare premium de la National Geographic, un portofoliu de sute de titluri, inclusiv in format 4K.Pretul promotional Play TV Extra in prima luna este 50 lei pentru care primesti acces la 97 de canale in regim live, dintre care 42 de canale care permit restart si replay. In plus, primesti acces la biblioteca video extinsa care include documentare premium de la National Geographic, programe pentru copii de la JimJam si Minimax sau filme de la AMC. Play TV Extra include acces si la aplicatiile Antena Play, HBO GO, precum si la canalele premium din extraoptiunile Filmbox si Cinema.Aplicatia Focus Sat iti da posibilitatea sa setezi notificari ca sa fii mereu informat cand se difuzeaza filmele, serialele, stirile, transmisiunile sportive sau reality show-urile pe care le urmaresti. Pentru acces rapid iti poti personaliza o lista cu canalele TV preferate.Functia Replay disponibila pe anumite canale din pachetele Play TV si Play TV Extra iti permite sa alegi cand si unde urmaresti emisiunile preferate, care sunt disponibile timp de 7 zile dupa difuzare in aplicatia Focus Sat. De asemenea, poti controla continutul vizionat, inclusiv emisiunile TV live, cu ajutorul functiei Restart, si poti inregistra programele preferate pentru a le urmari ulterior pe orice ecran.Pentru mai multe informatii va rugam sa accesati focussat.ro/app/televiziune-online-fara-instalare/ Focus Sat, primul furnizor de servicii de televiziune digitala prin satelit din Romania, a intrat cu dreptul in casele romanilor in 2004, cu misiunea de a le aduce bucurie pe fete. Televiziunea digitala prin satelit Focus Sat reprezinta solutia pentru un stil de viata nou, care raspunde cat se poate de bine nevoii actuale de diversitate, care pune accent pe libertatea de alegere, calitatea si fiabilitatea de inalta clasa a tehnologiei pe care o promoveaza. Cu o atentie deosebita acordata unei experiente interactive complete, noua aplicatie Focus Sat vine in completarea ofertei lineare de satelit cu functii noi care permit repornirea, reluarea programelor TV preferate sau acces la servicii video premium tip on demand. Aplicatia multi-screen care poate fi accesata de pe orice dispozitiv fix sau mobil, oriunde in casa sau in afara acesteia, confera libertate utilizatorilor pentru care mobilitatea este foarte importanta. Un nou venit in familia M7 Canal+ Group, in septembrie 2019, Focus Sat si-a lansat o noua identitate vizuala. Noul branding Focus Sat in culorile vibrante, rosu si albastru, de la M7 Group isi intampina clientii si partenerii cu o imagine si o sigla noua. Brand line-ul "Aici ne intalnim" vorbeste despre experienta televiziunii ca punct de intalnire al tuturor, familie, prieteni, cunostinte, un loc in care toti suntem mai aproape unul de celalalt, oricat de departe am fi, chiar si dincolo de granite. Pentru mai multe informatii va rugam sa accesati focussat.ro