Virgil Iantu a plecat de la Prima TV si se pregateste pentru un nou pas in cariera de prezentator de televiziune.

El a avut contract cu Prima TV pana in 31 decembrie 2009 si nu a dorit sa il prelungeasca. Iantu a precizat ca nu au existat neintelegeri intre el si televiziune, scrie Click.

Reprezentantii Prima TV au confirmat cu regret ca Virgil Iantu nu a dorit sa isi prelungeasca contractul, iar despartirea s-a facut in termeni amiabili, asa ca este posibila o noua colaborare in viitor.

Inainte de a deveni cunoscut ca om de televiziune, Virgil Iantu s-a remarcat in muzica. Intre anii 1990-1999, Virgil Iantu a fost membru al corului de camera Madrigal, iar din 1996 s-a alaturat grupului vocal "The 50s", alaturi de care a castigat, la Mamaia in 1998, premiul III la sectiunea creatie.

"Vrei sa fi miliardar", "Big Brother", "Star Factory", "Copiii spun lucruri trasnite", "70s Show", "Te crezi mai destept?" "Calendarul anului" sunt emisiunile pe care Virgil Iantu le-a prezentat la Prima TV. La acestea se adauga si experienta jurizarii show-ului "Megastar".

