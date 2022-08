Voiculescu taie 20% din salariile angajatilor Intact

Trustul Intact urmeaza sa anunte marti, oficial, scaderea salariilor angajatilor cu 20 la suta.

Comunicatul remis angajatilor, semnat de Camelia Voiculescu, anunta ca implementeaza o "politica de reducere a costurilor in scopul diminuarii efectelor crizei financiare care vor lua amploare peste cateva luni".

Directorii companiilor care alcatuiesc trustul au prezentat bugetul de salarii pe 2009, care este redus cu 20 la suta, relateaza Pagina de Media.

"Singurul criteriu pe baza caruia in Intact vor fi facute concedieri vreau sa ramana performanta. Motivul pentru care am apelat la aceasta masura, reducerea salariilor, este tocmai pentru a evita disponibilizarea unor profesionisti, care, in mod normal, n-ar trebui sa-si faca griji pentru siguranta locului de munca", declara Camelia Voiculescu, presedintele trustului Intact.

Desi printre directorii care au realizat bugetul pe 2009 se numara si Catalin Tolontan, de la Gazeta Sporturilor, el a subliniat pentru Pagina de Media ca "avem un buget pe 2009 aprobat, iar acesta nu prevede micsorarea salariilor".

