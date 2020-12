Netflix refuza sa adauge avertismentul ca serialul "The Crown" este o fictiune

Ministrul britanic al Culturii, Oliver Dowden, a cerut ca o astfel de nota sa fie adaugata show-ului. El a spus intr-un interviu ca se teme ca "o generatie de privitori, care nu a trait acele evenimente, ar putea confunda fictiunea cu realitatea".Netflix nu este de acord cu asta si considera ca publicul este constient de natura sa fictiva."Am prezentat mereu << The Crown >> ca o drama si suntem increzatori ca membriii nostri inteleg ca este o lucrare de fictiune care este in mare parte bazata pe evenimente istorice", a declarat un purtator de cuvant pentru Variety. "Drept urmare, nu avem vreun plan - si nu vedem necesitatea - de a adauga un avertisment".Dowden a trimis Netflix o scrisoare personala pentru a discuta problema. Documentul nu a fost facut public si serviciul de streaming a raspuns tot in privat.Cel de-al patrulea sezon "The Crown", lansat pe 15 noiembrie, ii are in centru pe printul Charles si printesa Diana. Actiunea incepe la finalul anilor 1970, cand regina, interpretata de Olivia Colman, si familia sunt preocupate cu asigurarea liniei succesiunii la tron prin gasirea unei sotii potrivite pentru printul Charles.Emma Corrin o interpreteaza pe printesa Diana, Josh O'Connor este printul Charles, iar din distributie fac parte Helena Bonham Carter (printesa Margaret), Tobias Menzies (printul Philip), Erin Doherty (printesa Anne), Emerald Fennell (Camilla Parker Bowles) si Marion Bailey (regina mama).In al cincilea sezon, Imelda Staunton va prelua rolul reginei Elizabeth II, Jonathan Pryce, pe cel al printului Philip, Elizabeth Debicki va fi printesa Diana, iar Lesley Manville va fi printesa Margaret.Netflix a anuntat anul acesta ca serialul va avea un al saselea sezon.