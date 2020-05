Netflix revine la calitatea video dinainte de pandemie

Ziare.

Netflix a inceput sa elimine limitarile pe care le-a impus in urma cu mai bine de o luna la cererea Uniunii Europene. Oficialii UE au cerut atunci Netflix si altor servicii de streaming sa reduca traficul pentru a nu afecta activitatile importante ale institutiilor si oamenilor care lucrau de acasa.Serviciul american de streaming anunta atunci ca va reduce traficul cu aproximativ 25% prin limitarea bitrate-ului.In ultimele zile, utilizatorii din mai multe tari europene au observat cum calitatea video a revenit la normal, iar reprezentantii Netflix au confirmat ca au inceput sa scoata limitarile.Cei de la Netflix spun ca lucreaza in prezent cu furnizorii de Internet pentru a creste capacitatea la nivelul dinaintea pandemiei.In ultimele saptamani, utilizatorii Netflix au inceput sa-si arate nemultumirea fata de prelungirea limitarii traficului peste cele 30 de zile anuntate initial. Cei mai nemultumiti erau cei care platesc abonamentul cu optiune UHD, unde scaderea bitrate-ulului a fost cea mai vizibila.Apple a inceput, la randul ei, sa readuca la normal bitrate-ul serviciului Apple TV Plus. Sunt asteptate sa faca acelasi lucru si alte servicii de streaming, precum YouTube si Prime Video.