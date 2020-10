3 pasi simpli pentru activarea serviciului online de reincarcare cartela Vodafone

Dupa ce accesezi platforma www.re-incarcare.ro si selectezi operatorul mobil, in acest caz Vodafone, trebuie sa alegi tipul de reincarcare dorit. Cea mai eficienta metoda este cea directa, deoarece aceasta are loc in mod automat dupa finalizarea platii.In cazul in care preferi o reincarcare prin codul PIN, acesta este livrat ulterior pe adresa de email. In unele situatii, operatorii de telefonie mobila creeaza update-uri si procesul poate dura cateva minute. Este recomandat sa utilizezi o adresa de Gmail, deoarece cele de Yahoo interpreteaza uneori mesajul ca fiind nedorit si il pot muta in folderul Bulk sau in Spam.Suma de reincarcare cartela Vodafone poate fi cuprinsa intre 5 si 100 de euro. In functie de perioada in care ai fost client, te poti bucura de anumite bonusuri. Spre exemplu, daca au trecut pana la 3 ani, primesti 30 de minute si SMS-uri nationale prin programul "Vodafone pentru Tine la Cartela".Aceste beneficii se activeaza prin trimiterea unui SMS cu textul "DA" la numarul 2789 si sunt valabile 30 de zile. Dupa ce selectezi suma, noteaza numarul de telefon, accepta termenii si conditiile si apasa click pe butonul de reincarcare.In pagina urmatoare, ai posibilitatea de a revizui informatiile introduse pentru reincarcare cartela Vodafone. Asigura-te ca acestea sunt corecte si urmeaza instructiunile pana la finalizarea comenzii. Imediat ce apesi butonul pentru plata securizata, vei fi redirectionat catre procesorul PayU. Cand ajungi in acest stadiu, trebuie sa completezi datele tale de facturare si sa alegi modalitatea de plata.Achizitia se poate efectua atat prin intermediul unui card bancar, cat si prin transfer la BCR, ING sau BT. Datele tale raman criptate intr-un mediu securizat, astfel ca eviti riscul de furt sau de pierdere a acestora. Creditul poate fi verificat apeland gratuit *222. Daca ai intrebari sau intampini dificultati, echipa de suport iti sta oricand la dispozitie.Daca platforma de reincarcare cartela Vodafone primeste prea multe solicitari in acelasi timp, aglomeratia duce la aparitia mesajului "ne pare rau, comanda dumneavoastra nu s-a finalizat". Eroarea este de natura tehnica si, de multe ori, se remediaza de la sine.In unele situatii, poate aparea ca urmare a unei conexiuni slabe sau intrerupere a internetului. Daca in mesaj este prezent textul "eroare in procesarea comenzii", este, insa, vorba de procesorul de plata, ceea ce inseamna ca trebuie sa astepti cateva minute si sa incerci din nou.Reincarcarea clasica necesita timp si nu se poate face oricand. Totusi, exista alternative care te pot scapa de acest inconvenient. Site-urile de reincarcare online sunt disponibile oricand, astfel ca nu este nevoie sa-ti faci griji legate de ora sau ziua in care le accesezi.In plus, poti utiliza serviciul indiferent de tara in care locuiesti. Alege o platforma de incredere si vei avea acces rapid la credit in orice retea!