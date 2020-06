HBO Max anunta ca reincarca online filmul "Pe aripile vantului", pelicula premiata cu opt Oscaruri si cu cele mai mari incasari din istoria cinematografiei, dar contextualizat

"Este produsul epocii sale"

Filmul, accesibil pe alte platforme

Ziare.

com

Acest lungmetraj de trei ore si 58 de minute a aparut in 1939 si este considerat de multi universitari cel mai ambitios si eficient instrument al revizionismului sudist.Filmul lui Victor Fleming, adaptat dupa romanul lui Margaret Mitchell, prezinta o versiune romantica a Sudului si o viziune foarte edulcorata a sclaviei, in care personalul din casa este foarte satisfacut de soarta sa si este tratat ca angajati obisnuiti.Aceasta reinterpretare a unei perioade sumbre din istoria americana este opera unor miscari foarte organizate, in foste state confederate, care au depus eforturi sa prezinte Sudul de dinainte de Razboiul de Secesiune intr-o lumina prezentabila.Punctul fundamental al ideologiei "Lost Cause" (cauza pierduta) sustinea ca statele din Sud au luptat pentru indepndenta lor politica, amenintata de Nord, si nu pentru mentinerea scalviei - un neadevar istoric.este produsul epocii sale si prezinta prejudecati rasiste care erau comune in societatea americana", a declarat marti pentru AFP un purtator de cuvant al HBO Max, explicand retragerea acestui lungmetraj premiat cu opt Oscaruri.HBO Max considera ca mentinerea acestui film in catalogul sau "fara explicatii si fara denuntarea acestei reprezentari ar fi iresponsabila".Platforma intentineaza sa reposteze filmul online insa cu o contextualizare, in vederea restituirii operei epocii sale.Filmul urmeaza sa fie prezentat integral, intrucat a se proceda altfel ar insemna "sa se procedeze ca si cum aceste prejudecati n-ar fi existat vreodata", a subliniat purtatorul de cuvant.Lansata la sfarsitul lui mai, platforma grupului WarnerMedia, o filiala a operatorului de cablu AT&T, HBO Max vrea sa concureze cu giganti ai streamingului, in primul rand cu Netflix , cu un catalog foarte important de seriale si filme.Filmul este in continuare accesibil pe alte platforme, localizate pe Amazon."Avengers: Endgame" este, potrivit cifrelor brute, filmul care a inregistrat cele mai mari incasari din istoria cinematografiei - cu 2,8 miliarde de dolari -, insa "Gone With the Wind" ramane pe primul loc, in cazul in care se ia in calcul inflatia - cu 3,44 miliarde de dolari.