Cadoul putin cunoscut facut de Polonia Romaniei dupa cutremurul din 1977. Institutia medicala este un reper in Bucuresti

Fotografia a fost recent publicata pe pagina de Facebook Fototeca Azopan, ai carei administratori si-au propus sa readuca la lumina instantanee importante din istoria recenta a Romaniei.Imaginea este descrisa cu formularea "Spitalul de copii din Berceni/Bucharest, cadoul al poporului polonez dupa cutremurul din 1977. A fost deschis in 1984, iar fotografia a fost publicata in revista Uj Elet".In fotografie se poate observa mesajul imprimat pe panouri la intrarea in unitatea medicala: "Budimex. Spitalul de pediatrie - darul poporului polonez pentru poporul roman. Polonia".Cunoscut in Bucuresti drept Spitalul Budimex, este denumit in acte Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii "Maria Sklodowska Curie". Institutia medicala a fost ridicata exclusiv din bani alocati de guvernul polonez, dupa dezastrul din 1977. Budimex este numele firmei poloneze care a ridicat constructia.In 1990, Polonia a cerut schimbarea numelui spitalului cu actualul, ca un omagiu pentru chimista-fizician franceza de origine poloneza, Maria Sklodowska Curie, dublu laureata a Premiului Nobel (Premiul Nobel pentru Fizica si Premiul Nobel pentru Chimie).