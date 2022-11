Dan Diaconescu: OTV va emite din nou. Emisiunile le voi realiza la Vatican

Patronul postului OTV, Dan Diaconescu, a declarat ca televiziunea va emite din nou, chiar din luna octombrie. Acesta a mai precizat ca discutiile cele mai avansate sunt cu compania RCS-RDS, dar si ca emisiunea sa va fi realizata intr-o cladire a Vaticanului.

Diaconescu a spus, intr-un interviu acordat pentru Pagina de Media, ca a obtinut o licenta tv in Italia, urmand ca postul sa inceapa sa emita in jurul datei de 15 octombrie.

"Am obtinut deja licenta in Italia. In principiu, ne propunem sa dam drumul postului in jurul datei de 15 octombrie. Dar aici nu depinde numai de noi, depinde si de firmele de cablu din Romania. Oricum, daca nu e 15, e 30 octombrie, dar tot ii dam drumul", a spus patronul OTV.

Acesta a mentionat ca a semnat contracte doar cu circa 300 de cablisti mici, care au impreuna circa 10 la suta din piata.

"Un alt lucru important pe care vreau sa-l spun este ca in Italia am luat si o licenta cu acoperire nationala pentru comunitatea de romani de acolo, asa ca OTV se va vedea si in Italia", a tinut sa sublinieze Dan Diaconescu.

Ads

OTV a ramas fara licenta

In ce priveste discutiile cu fimele mari, precum UPC sau RCS-RDS, OTV are discutii avandate doar cu cei din urma, de la care asteapta raspuns pana duminica.

"Chiar daca nu ne preiau, tot vom da drumul postului. Foarte important, noi vom emite pe satelit Eutelsat 16 grade, Est. Este important pentru ca pe acelasi satelit sunt multe posturi de televiziune romanesti. Daca au antene parabolice, oamenii pot vedea in acelasi loc, de pe acelasi satelit, pe langa OTV si TVR 1 sau posturile lui Prigoana.

Pentru inceput noi vom da antene parabolice gratuit sediilor PP-DD din tara. Cu alte cuvinte, la fiecare sediu PP-DD din tara romanii or sa vada OTV. Daca le place, isi vor cumpara antene. Fiecare sediu PP-DD va fi dotat cu o astfel de antena", a explicat fondatorul Partidului Poporului.

Dan Diaconescu a reusit sa fenteze CNA-ul - OTV va emite din nou

Ads

Nu in ultimul rand, acesta a afirmat ca studioul emisiunii pe care o va prezenta se afla "chiar intr-o cladire a Vaticanului".

"Este un fel de biserica, iar la parterul acestei biserici avem noi 500 de metri patrati. Este cam cat aveam inainte in garsoniera din Piata Romana. Oricum, din Italia va fi realizata doar emisiunea mea. In Bucuresti, in studiourile din Preciziei, va fi un punct de lucru al OTV. De acolo se vor face toate emisiunile, mai putin a mea.

Studioul din Bucuresti va fi conectat cumva cu cel din Italia. Avem si o emisiune dedicata direct italienilor, iar pentru ei, daca se poate, am vrea sa subtitram in italiana toate emisiunile OTV. Ceea ce facem in Italia sper sa fie cu mai mult profit, pentru ca TVA-ul e mai mic, la fel si impozitul pe profit, iar amenzile nu exista. Legislatia e mai permisiva aici", a declarat patronul OTV.

Totodata, acesta a explicat si care este statutul sau in Sfantul Scaun: "Am obtinut si rezidenta de Vatican".

Consiliul National al Audiovizualului a retras, pe 22 ianuarie, licenta OTV, detinuta de Ocram Televiziune, pentru ca postul de televiziune nu si-a platit amenzile inca din anul 2009.

Propunerea de retragere a licentei a fost facuta in baza articolului 27 din Legea Audiovizualului, care prevede, printre altele, ca licenta unui post de televiziune poate fi ridicata daca radiodifuzorul nu face dovada platii amenzii in termen de sase luni de la data aplicarii.