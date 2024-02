OTV cere CNA prelungirea licentei sale, care va expira pe 29 mai

OTV a solicitat CNA prelungirea licentei televiziunii, care urmeaza sa expire pe 29 mai, au declarat vineri reprezentantii Consiliului.

Cererea de prelungire a licentei OTV a fost depusa la CNA pe 9 mai, de Acsis Solv IPURL, administratorul judiciar al SC Ocram Televiziune SRL, societatea aflandu-se in insolventa.

In documentele depuse la CNA, daca membrii Consiliului vor aproba prelungirea licentei televiziunii dupa 29 mai, OTV promite sa inlocuiasca emisiunea "Dan Diaconescu Direct", prezentata de Dan Diaconescu - patronul televiziunii, cu emisiunea "Alupei in actiune", prezentata de Silviu Alupei, realizator al postului.

In afara de noua emisiune "Alupei in actiune", in documentatia depusa la CNA nu mai apare nicio modificare referitoare la grila televiziunii. De asemenea, OTV vrea sa isi pastreze denumirea si sigla actuala, se mai arata in documentele depuse la Consiliu.

OTV invinge CNA in instanta: Postul poate emite pana in aprilie 2013

Mihnea Dumitrache, de la Acsis Solv IPURL, a confirmat vineri depunerea solicitarii de prelungire a licentei OTV. El a precizat ca este prematura o discutie despre expirarea licentei OTV, intrucat Curtea de Apel Bucuresti a admis, pe 11 mai, solicitarea de suspendare a primei decizii a CNA de injumatatire a licentei OTV (prin care licenta OTV a fost injumatatita pana la 28 septembrie 2012 - n.red.).

"Este prematur sa discutam despre momentul in care expira licenta OTV, dar oricum cererea de prelungire a licentei a fost depusa la CNA", a spus Mihnea Dumitrache. El a precizat ca toate deciziile CNA privind injumatatirea licentei OTV au fost atacate in instanta.

Pe de alta parte, Acsis Solv IPURL a notificat pe 10 mai Consiliul National al Audiovizualului ca emisiunea "Dan Diaconescu Direct" va fi scoasa din grila OTV, incepand cu data de 17 mai, urmand sa fie inlocuita cu un alt program.

Administratorul special al SC Ocram Televiziune SRL, Diana Voiculescu, "se va asigura ca toate emisiunile difuzate de postul de televiziune OTV vor respecta intocmai prevederile legale in materie, in caz contrar urmand ca administratorul judiciar sa dispuna scoaterea din grila a emisiunilor" respective, se mai spunea in adresa transmisa CNA.

Rasvan Popescu, presedintele CNA, a declarat, vineri, ca Dan Diaconescu nu a mai aparut in seara zilei de joi, 17 mai, pe OTV.

Din monitorizarea CNA rezulta ca joi, de la ora 20.00, a fost prezentat genericul emisiunii "Dan Diaconescu Direct", dupa care pe OTV a aparut Cristinel Eftimie, candidatul Partidului Poporului Dan Diaconescu la Primaria sectorului 6 din Bucuresti. De la ora 20.30, a aparut din nou genericul emisiunii "Dan Diaconescu Direct", dupa care pe post a aparut Silviu Alupei, realizator al televiziunii OTV, care a prezentat mai multe subiecte.

Pe perioada prezentei pe OTV a lui Cristinel Eftimie si a lui Silviu Alupei nu a mai fost difuzat niciun generic, spre deosebire de perioada in care emisiunea "Dan Diaconescu Direct" era prezentata de Dan Diaconescu, cand genericul programului era postat in permanenta pe ecran.

"CNA va monitoriza in continuare OTV", a mai spus Rasvan Popescu, presedintele Consiliului.