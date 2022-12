Ce ziare si reviste mai citesc romanii

Editiile tiparite ale ziarelor si revistelor romanesti au raportat, per ansamblu, scaderi ale audientelor in ultimul an.

Piata de presa este insa, fluctuanta, conform ultimelor date furnizate de Studiul National de Audienta pentru perioada iulie 2009 - iulie 2010, citat de Mediafax .

Potrivit ultimelor date furnizate de Studiul National de Audienta (SNA), realizat de Biroul Roman de Audit al Tirajelor (BRAT), in perioada iulie 2009 - iulie 2010, numarul de cititori pentru presa scrisa, la nivel urban, a fost in scadere.

Trustul cu cea mai mare cota de piata pe segmentul presei scrise este Adevarul Holding (22%), urmat de Ringier Romania (15%), Editura Intact (13%), conform SNA.

In ceea ce priveste cotidianele centrale, clasamentul s-a schimbat, lider devenind tabloidul Click, cu 1.258.000 de cititori pe editie, in crestere cu 2,6%, care a devansat tabloidul Libertatea, clasat pe pozitia a doua, cu 1.183.000 de cititori pe editie, in scadere cu 5,7%. Cele doua tabloide sunt urmate in clasament de Cancan, cu 850.000 de cititori pe editie, cu o scadere de 6,1%, urmat de cotidianul sportiv Gazeta Sporturilor, cu 716.000 de cititori, cu o scadere de 2,1% fata de valul de date anterior.

Ads

Singurele cresteri in randul revistelor feminine up & middle market au fost inregistrate de revista The One, cu o audienta de 86.000 de cititori si o crestere de 4,9%, si Tango, cu o audienta de 54.000 de cititori pe editie si o crestere de 1,9%. Pe acest segment, lider ramane "Ce se intampla, Doctore?", cu 479.000 de cititori pe editie, urmat de revista Femeie si Unica.

In ceea ce priveste revistele gossip & people, Ciao! conduce clasamentul, cu o medie de 396.000 de cititori pe editie, urmata de Viva si Story. In clasamentul revistelor pentru adolescenti, Bravo este lider, cu 212.000 de cititori pe editie. Urmeaza Cool Girl, Bravo Girl si Popcorn. Playboy a ramas lider in randul revistelor masculine, cu 188.000 de cititori pe editie, urmat de FHM.

In ceea ce priveste publicatiile saptamanale, pozitia de lider este detinuta de Click de Duminica - 788.000 de cititori pe editie, urmat de Libertatea de Duminica - 774.000 de cititori pe editie, Pro TV Magazin - 713.000 de cititori pe editie, Gazeta Sporturilor de Duminica - 665.000 de cititori pe editie si Click pentru Femei - 591.000 de cititori pe editie.

Ads