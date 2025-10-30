S-a dat startul concursului pentru jurnalistii romani de investigatie

Programul "Supporting investigative journalism" se adreseaza jurnalistilor din Romania si Republica Moldova si are ca scop sustinerea si dezvoltarea lor.

Obiectivele programul "Supporting investigative journalism" sunt:

- imbunatatirea calitatii si sprijinirea publicarii investigatiilor jurnalistice (anul acesta se vor oferi fonduri cu o valoare totala de 10.000 de Euro in acest sens);

- perfectionarea tehnicilor de investigatie prin traininguri sustinute de jurnalisti de investigatie straini si romani, cu experienta;

- crearea unor contacte intre jurnalistii romani si cei straini.

La acest program se pot inscrie jurnalisti de investigatie din presa scrisa, radio si TV, care au o experienta profesionala de minim 2 an si cunosc limba engleza.

Dosarul de inscriere trebuie sa contina:

- formularul de inscriere (disponibil pe www.freedomhouse.ro);

- portofoliu: doua investigatii de presa; un concept de investigatie pe una dintre urmatoarele teme: criminalitate transfrontaliera (trafic de carne vie, trafic de droguri, contrabanda/contrafacere), exploatarea minorilor, crima organizata, coruptie, drepturile de proprietate intelectuala, legislatie romaneasca si europeana (vicii, abateri, ilegalitati, necesitati de imbunatatire);

- doua scrisori de recomandare (una obligatoriu de la seful direct actual).

Data limita de depunere a dosarelor de inscriere este 28 iunie 2012 inclusiv. Toate inscrierile se trimit pe mail [email protected] si vor avea in subiect mentiunea pentru Programul "Supporting Investigative Journalism", editia a III-a, 2012.

Preselectia candidatilor se va face pe baza dosarului de inscriere, iar selectia pe baza unui interviu. Pentru depunerea dosarelor si pentru informatii suplimentare va puteti adresa Fundatiei Freedom House.

