S-a dat startul concursului pentru jurnalistii romani de investigatie

Joi, 21 Iunie 2012, ora 14:41
Programul "Supporting investigative journalism" se adreseaza jurnalistilor din Romania si Republica Moldova si are ca scop sustinerea si dezvoltarea lor.

Obiectivele programul "Supporting investigative journalism" sunt:

- imbunatatirea calitatii si sprijinirea publicarii investigatiilor jurnalistice (anul acesta se vor oferi fonduri cu o valoare totala de 10.000 de Euro in acest sens);

- perfectionarea tehnicilor de investigatie prin traininguri sustinute de jurnalisti de investigatie straini si romani, cu experienta;

- crearea unor contacte intre jurnalistii romani si cei straini.

La acest program se pot inscrie jurnalisti de investigatie din presa scrisa, radio si TV, care au o experienta profesionala de minim 2 an si cunosc limba engleza.

Dosarul de inscriere trebuie sa contina:

- formularul de inscriere (disponibil pe www.freedomhouse.ro);

- portofoliu: doua investigatii de presa; un concept de investigatie pe una dintre urmatoarele teme: criminalitate transfrontaliera (trafic de carne vie, trafic de droguri, contrabanda/contrafacere), exploatarea minorilor, crima organizata, coruptie, drepturile de proprietate intelectuala, legislatie romaneasca si europeana (vicii, abateri, ilegalitati, necesitati de imbunatatire);

- doua scrisori de recomandare (una obligatoriu de la seful direct actual).

Data limita de depunere a dosarelor de inscriere este 28 iunie 2012 inclusiv. Toate inscrierile se trimit pe mail [email protected] si vor avea in subiect mentiunea pentru Programul "Supporting Investigative Journalism", editia a III-a, 2012.

Preselectia candidatilor se va face pe baza dosarului de inscriere, iar selectia pe baza unui interviu. Pentru depunerea dosarelor si pentru informatii suplimentare va puteti adresa Fundatiei Freedom House.

