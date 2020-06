Un fost angajat de la Sputnik dezvaluie cenzura si interdictiile de la site-ul propagandei ruse

Ziare.

El a povestit ca in timpul in care a lucrat pentru Sputnik Moldova i-a fost interzisa publicarea a aproximativ 6 materiale analitice si difuzarea mai multor emisiuni radio, motiv pentru care a si demisionat, arata Deschide.md. El a mai spus ca agentia de presa ar avea chiar o lista cu persoane "indezirabile" pentru aparitia in textele publicate pe site sau in emisiunile difuzate de postul lor de radio."La Sputnik moderam emisiunea Expertiza si scriam articole pentru site, dar am scris doar doua-trei luni, pentru ca ei au inceput sa-mi retraga textele si sa refuze sa difuzeze unele emisiuni inregistrate. Au fost cateva astfel de cazuri, iar asta inseamna umilinta pe plan profesional.Mai mult decat atat, nici nu mi se explica in ce criterii nu s-au incadrat. Eu ca prostul intrebam de fiecare data, insa clar ca nu mi se raspundea", a declarat Renita la postul de televiziune TVC21.Inclusiv moderatorul emisiunii de la TVC21 la care a participat Renita s-ar fi aflat pe lista cu persoanele "indezirabile"."Atunci cand am luat un comentariu de la tine, ei nici n-au ascultat ce-ai vorbit si mi-au zis ca nu pot difuza, pentru ca esti in lista neagra, iar eu nu stiam", a spus jurnalistul.In trecut Renita a mai lucrat intre 1991-1993 la Radio "Svoboda" (Liberty) si BBC, iar in anul 1992, in timpul conflictului de pe Nistru, a fost reporter de razboi pentru Radio Svoboda. Intre 2004-2009 a fost director general al Agentiei Informationale de Stat Moldpres.