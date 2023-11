Alti doi directori pleaca de la CME, dupa Adrian Sarbu

Directorul financiar, David Sach, si vicepresedintele companiei Central European Media Enterprises, Anthony Choy, vor parasi compania pe 29 octombrie.

Adrian Sarbu si-a dat demisia de la conducerea CME in luna august. El detinea functiile de director si presedinte al companiei si este fondatorul postului de televiziune ProTV. CME detine in Romania ProTV, Acasa TV, ProCinema, scrie Capital.

Demisia lui Adrian Sarbu a fost o surpriza, in contextul in care mandatul sau la conducerea CME fusese prelungit pana in 2016 in primavara acestui an. Salariul lui Adrian Sarbu era de 1,8 milioane de dolari pe an.

Cu toate acestea, Adrian Sarbu va primi, la inceputul anului viitor, echivalentul a 5,4 milioane de dolari, in coroane cehesti, ca urmare a unei intelegeri dintre acesta si managementul Central European Media Enterprises - CME.

Pe langa cei 5,4 milioane de dolari, Sarbu isi va primi lunar salariul de 1,8 milioane de dolari, pana la 1 ianuarie 2014.

