VIDEO Celentano din Las Fierbinti, un nou discurs memorabil de 1 Decembrie: "Statul cand zice ca iti ia, iti ia. Cand zice ca iti da, zice"

Intr-o scena din serial in care este intrebat daca a mai scris vreo poezie cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, Celentano izbucneste, cu limba impleticita."Cui mama dracu' ii mai arde de poezie, doamna? Dumneavoastra nu vedeti cum traim noi? Intr-un banc de-ala sec care nu-l intelege nimeni. Un peste mergea pe un drum. Asta-i Romania. Il intreb:E normal? Nu e normal, pestele trebuie sa stea in apa. Dar a ajuns pestele ala acolo ca l-a pus ma-sa, l-a pus ta-su, un senator, un deputat, pe pile. Si el cand s-a vazut acolo ce face? Nimic, incearca sa mearga pe bicicleta, ca sa fie el mai cu mot. Nu mai e nimic normal. Te uiti in stanga, in dreapta. Anapoda ai scoala. Copiii, ii invata in scoala, tango. Termina scoala, da copilul de viata, supriza! In viata se joaca calusarul. Stiti? Nu stim. Pai de ce, ma? Pentru ca pe noi, in scoala, ne-a invatat tango.Pai hai, mai, sa va invete ce trebuie. Pai nu putem. Pai de ce? Pentru ca asa e sistemul. Asa e sistemul? Sistemul asta pe mine ma zapaceste de cap, ca nu inteleg. Intri in spital si, daca ai noroc sa iesi de acolo, esti mai bolnav decat ai intrat. Te duci in alt spital sa te tratezi de ce ai luat din primul, dupa aia in al treilea din al doilea si tot asa pana cand ajungi sa te tratezi cu pamant la cimitir", arata Click Potrivit sursei citate, actorul nu i-a uitat nici pe cei care ne conduc tara si pe care ii votam din 4 in 4 ani. "Cum facem noi ca sa schimbam sistemul? Asta-i intrebarea. Un peste merge pe drum. Pune, mai, pestele ala in apa, sa inoate, sa dea din codita. Avem si poezie in viata noastra. Avem poezie, respectiv rima.Ca si la poezie se repeta, si in viata noastra se repeta. Din 4 in 4 ani, din 5 in 5 ani. Este rima incalecata, ca toti vrea sa ne incalece. Este rima imperecheata, ca toti vrea sa ne imperecheze. Si vine cu aceeasi poezie. O sa fie bine, o sa va dam, o sa va facem. O sa facem schimbarea. Stiti ce intelege ei cand face schimbarea? Ca schimba pe Mamba cu Tamba"."Explicati-mi mie, daca este acelasi joc, cu aceleasi reguli, cu aceleasi butoane, cu aceiasi oameni, cum mama dracu' se schimba ceva? Cum? Vreau si eu sa vad pestele in apa, drumul cu asfalt. Purceaua e moarta in cotet demult. Si stii ce face?Ii pune pijama si spune:Zau, ma? De ce esti ma, hahalera? Eu nu vad, ma, ca e moarta? Si cum vad eu vede toti. Si mai este un proverb care ma tot gandesc la el. Statul cand zice ca iti ia, iti ia. Cand zice ca iti da, zice. Dar cred ca sistemul trebuie schimbat. Si pana se schimba, ca sa nu ne mai bazam pe asta, hai sa ne bazam pe noi. Eu asa fac, ma bazez pe voi. Hai, Romania", este o alta replica a lui Celentano.In 2016, Celentano a "rupt" internetul cu poezia "Romania, tara mea!".