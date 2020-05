Cu o noua imagine de brand si o noua pozitionare ZIZIN ne indeamna la armonie

Ziare.

Asa cum se intampla si in viata, vine vremea in care trebuie sa faci o schimbare. Iti iei o haina noua, iti renovezi casa, avansezi in cariera sau efectiv dai un refresh viziunii asupra lucrurilor. La fel s-a intamplat si cu ZIZIN.Contextul tuturor schimbarilor a avut la baza obiectivul de a repozitiona marca ZIZIN pe un teritoriu nou. ZIZIN s-a aliniat vietii moderne, adresandu-se familiilor care fac alegeri inteligente, si a conturat o imagine unitara, printr-o campanie integrata care porneste de la identitatea sa vizuala si continua in ATL si mediul online.Repozitionarea ZIZIN are ca punct de plecare armonia produsului, prin evidentierea beneficiilor sale - "apa minerala microbiologic pura la sursa" si "apa minerala plata cu pH neutru" - iar traducerea in comunicare se face prin armonia intregii familii.In viziunea ZIZIN, o viata de familie armonioasa inseamna sarcini si responsabilitati impartite intre membrii familiei, inseamna asumarea rolului de parinte din prezent, dar si dreptul de a nu uita cine ai fost si ce te face fericit.- Laura Lazar (CEO, Apemin ZIZIN)Noul teritoriu de brand este vizibil exprimat atat in campania de comunicare, cat si la nivel grafic, regasindu-se si in designul ambalajelor, prin diferite icon-uri care sustin vizual conceptul armoniei.Elementele cheie care definesc noua directie de packaging sunt reprezentate, pe langa formele noi de recipiente PET, de o dubla etichetare ce prezinta un concept vizual inedit, unic in categoria apelor imbuteliate. Exceptie fac SKU-urile 5, 10 si 19 litri.Website-ul ZIZIN, www.zizin.ro, a fost relansat intr-o noua structura, grafica si de continut, care raspunde tendintelor actuale de navigare online.Noua campanie ZIZIN include trei executii TV ( https://www.youtube.com/user/apazizin ), si a fost dezvoltata de PROPAGANDA, noul partener de comunicare al ZIZIN. Campania mai include si o componenta de Social Media ( https://www.facebook.com/apamineralazizin/ ) si una de Digital.Partener in procesul de rebranding a fost agentia Brand New, care semneaza noua imagine a brandului si noul packaging, iar componenta de media este semnata de agentia Initiative Media.ZIZIN: Laura Lazar (CEO), Laurentiu Lazar (President of the Board), Andreea Teodorescu (Consultant Marketing), Mihai Parvulescu (Marketing Specialist), Georgiana Forsea (Marketing & PR Specialist), Roxana Ola (Marketing Assistant).Propaganda: Costin Milu si Catalin Manciuc (Group Creative Directors), Adrian Marciu (Art Director) Madalina Rapeanu (Strategic Planner), Bogdan Ivascu (Group Account Director), Andreea Racoceanu (Account Manager), Marcela Moldovan (AV Director).Brand New: Vlad Bojan (Senior Graphic Designer), Cristina Hanciarec (DTP), Ionela Stoica (Senior Account Executive), Madalina Oanta (Branding Director).Initiative Media: Ruxandra Stefan (Strategy & Planning Director), Anca Tanase (Head of Unit & Account Director), Ioana Urechescu (Junior Media Planner) si Corina Burlan (Senior Researcher)Infiintata in 1991, compania Apemin ZIZIN imbuteliaza sub brandul ZIZIN apa minerala plata si carbogazificata ce provine din muntii Ciucas.Aceasta se distinge prin puritatea sa naturala si este de o calitate deosebita, atat din punct de vedere microbiologic, cat si chimic, fiind potrivita pentru consumul intregii familii.ZIZIN detine "Marca de aur" pentru "Izvorul vietii" (apa minerala necarbonata), obtinuta la "Salonul national al apelor minerale, editia a IV-a, 2002".Produsele ZIZIN se remarca prin calitatea izvoarelor sale, procesul de exploatare si imbuteliere, riguros monitorizat in concordanta cu standardele internationale si gama variata pusa la dispozitia consumatorilor.